Juan Pablo Montoya voorspelt een lastig seizoen voor Red Bull Racing in 2025. De Colombiaan denkt, gezien de vorm aan het einde van het huidige jaar, dat Red Bull het vierde beste team kan gaan zijn, en vindt het dan ook "onmogelijk" om Max Verstappen als de favoriet te zien om zijn vijfde opeenvolgende titel binnen te slepen.

Verstappen wist in 2024 dan wel het kampioenschap naar zich toe te trekken en officieel te maken met nog twee Grands Prix en een sprint te gaan, maar dit komt voornamelijk door zijn vorm aan het einde van het jaar. Sinds juni wist Verstappen slechts twee GP's te winnen, waarvan één in de regen in Brazilië, en verloor Red Bull haar voorsprong in het constructeurskampioenschap dan ook. Voor het eerst sinds 2019 eindigde het Oostenrijkse team lager dan de tweede plek in dat klassement, en volgens Montoya zal dit erger kunnen worden in het aankomende seizoen. Het is in de laatste vijftien jaar slechts één keer gebeurd dat Red Bull buiten de top drie eindigde, en dat was in 2015, toen Williams met Valtteri Bottas en Felipe Massa op de derde plaats stond.

De auto is niet zo snel

Van de top vier teams, McLaren, Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes, zijn alleen de kampioenen onveranderd gebleven qua coureurs. Oscar Piastri en Lando Norris behouden beiden hun plek en zullen nu ook voor de coureurstitel gaan strijden, en Montoya denkt dat Verstappen het moeilijk gaat hebben om de oranje auto's voor een heel jaar achter zich te gaan houden. "Eerlijk gezegd ziet het er heel moeilijk uit," zo zegt de Colombiaan bij Marca, "want als Red Bull volgend jaar niet een grote sprong maakt, gaat het heel moeilijk worden voor Max om kampioen te worden met de auto die hij nu heeft. Ze hebben niet de snelheid die ze nodig hebben. De auto is simpelweg niet zo snel."

Mercedes meer kans dan Red Bull

Zeven verschillende coureurs wisten in 2024 meerdere Grands Prix te winnen - elke coureur van de top vier teams behalve Sergio Pérez, die geen race won - en 2025 lijkt dan ook een extreem bevochten kampioenschap te gaan worden. Aan Verstappen twijfelt Montoya niet, maar hij ziet door de kuren van de Red Bull-auto de Nederlander alleen niet als de favoriet. "Ik niet," antwoordt de zevenvoudig racewinnaar. "Ik denk dat als je naar de races hebt gekeken en de laatste jaren van de Formule 1 hebt gezien, het onmogelijk is om Max als de favoriet te beschouwen. We moeten afwachten waar Red Bull mee komt, maar ik zou zeggen dat de titel volgend jaar tussen McLaren of Ferrari gaat. En ik zou een Mercedes volgend jaar meer kans geven dan een Red Bull. "

