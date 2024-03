Marko reageert op aanbod Wolff om naar Mercedes te komen: "Dat is heel leuk"

Red Bull Racing maakt momenteel een turbulente tijd door en daar lijkt de concurrentie maar wat graag van te willen profiteren. Waar Ferrari lijkt te azen op diverse aerodynamische kopstukken van de Oostenrijkers, heeft Toto Wolff de rode loper uitgerold voor zowel Max Verstappen als Dr. Helmut Marko.

In Saoedi-Arabië ging het gerucht dat Marko zou worden geschorst door Red Bull, mede omdat hij een spreekverbod richting de media zou hebben overtreden. Marko zou maling hebben gehad aan het feit dat hij niets tegen de media mocht zeggen over alle gebeurtenissen binnen de Oostenrijkse renstal. Toen Mercedes-teambaas Wolff werd geconfronteerd met de mogelijke schorsing van Marko, rolde hij de spreekwoordelijke rode loper uit voor zijn landgenoot. "We hebben toch nog een mascotte nodig", zo lachte Wolff, verwijzend naar de in 2019 overleden Niki Lauda, die voor Mercedes een soortgelijke rol vertolkte als Marko voor Red Bull. "Waarom zouden we hem niet nemen? Hij heeft misschien geen rood pet [zoals Lauda had], maar hij is wel oud genoeg."

Marko gevleid door aanbod Wolff, maar hapt niet toe

Wolff zei dat het zonde zou zijn als Red Bull Marko kwijtraakt. "Is een groot verlies voor Red Bull en het team", zo zei hij. Hoewel Wolff later bij de Nederlandse tak van Viaplay benadrukte dat zijn toenadering tot Marko meer een grapje was, werd Marko toch geconfronteerd met de door Wolff geopende deur richting Mercedes. De 80-jarige Oostenrijker kon de woorden wel waarderen, maar stelde dat Wolff op de korte termijn niets hoeft te verwachten. "Dat is heel leuk, maar op dit moment kan ik dit aanbod dankbaar afwijzen", zo liet hij weten aan F1-Insider.

Mercedes wil ook graag Max Verstappen

Het is niet voor het eerst dat de concurrentie een lijntje uitgooit richting mensen die werkzaam zijn voor Red Bull Racing. Het was diezelfde Wolff die openlijk uitsprak dat Verstappen bij hen van harte welkom zou zijn om het stoeltje van Lewis Hamilton over te nemen. Ook sprak de Mercedes-baas al met Jos Verstappen en Raymond Vermeulen, de manager van Max.

Ferrari aast ook op Red Bull-kopstukken

Ferrari zou op haar beurt weer proberen enkele kopstukken bij de Oostenrijkse renstal weg te kapen. Volgens La Gazzetta dello Sport wil de Italiaanse renstal haar aerodynamische afdeling versterken met David Morgan, de On-track Aerodynamic Development Manager, Ben Waterhouse, hoofd van de performanceafdeling, en Alessandro Germani, hoofd van Aerodynamic Development. Ook Adrian Newey staat hoog op de lijst, zo wordt gemeld.

