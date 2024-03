Dr. Helmut Marko stapt traditiegetrouw na een race in het vliegtuig met Christian Horner, maar na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië liet de topadviseur van Red Bull zijn collega alleen achter op de luchthaven en stapte hij bij niemand minder dan Max Verstappen in het vliegtuig. Dit meldt De Telegraaf.

Marko heeft tijdens het raceweekend in Djedda - na een gesprek met Red Bull-topman Oliver Mintzlaff - laten weten dat hij in zijn functie zal blijven, maar benadrukte ook dat daarmee de kou nog niet uit de lucht is. Er ligt nog heel wat op de stapel bij Red Bull dat opgelost dient te worden. Eén van de grootste onderwerpen is het hoe nu verder met teambaas Horner, wiens relatie met diverse personen tot het vriespunt is gedaald. Ook Marko heeft geen optimale relatie met de Brit. Dat komt overigens niet alleen door de recente gebeurtenissen; Marko en Horner liggen wel vaker in de clinch en hebben regelmatig een andere zienswijze over bepaalde zaken. Marko voelt zich echter gesteund door een aantal belangrijke personen binnen Red Bull, onder wie Verstappen, vader Jos en manager Raymond Vermeulen.

Verstandhoudingen binnen Red Bull verstoord

De onderlinge verhoudingen bij Red Bull zijn ernstig verstoord. Horner staat zwaar onder druk en dat komt niet alleen door zijn vermeende affaire. Er is veel getouwtrek binnen de muren van Red Bull over wie op welk vlak de macht krijgt. De Thaise grootaandeelhouder van de energiedrankgigant hield lange tijd de hand boven het hoofd van Horner, maar gisteren begonnen er al geluiden te klinken dat ook Chalerm Yoovidhya begint te twijfelen of het aanblijven van Horner nog wel langer de juiste keuze is. Er beginnen namelijk steeds meer kampjes te ontstaan en de familie Verstappen heeft inmiddels ook al een kant gekozen. Vader Jos nam geen blad voor de mond over Horner en zoon Max sprak duidelijk zijn steun uit voor Marko. De man uit Graz gaf later aan de "loyaliteit" van Max erg te "waarderen" en stapte uiteindelijk zelfs bij hem in zijn privéjet, in plaats van traditiegetrouw met Horner terug te vliegen.

Marko skipt vlucht met Horner, kiest voor privéjet Verstappen

'Een voorbeeld van de veranderde relaties: normaal gesproken stapt Marko samen met Horner in het vliegtuig terug naar huis, met een tussenlanding in Oostenrijk om de 80-jarige topadviseur af te zetten. Na de race in Jeddah is Marko niet met Horner, maar met Verstappen meegevlogen', zo schrijft De Telegraaf. 'Marko is geen man van spelletjes en stelt dus niet dat al het rumoer ineens achter de rug is, na een paar gesprekjes in Jeddah.'

