Jack Plooij reageert kritisch op de uitspraken van Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, nadat de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen tegen een tijdstraf van vijf seconden aanliep in de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Sergio Pérez kent met twee tweede plaatsen een prima start van het Formule 1-seizoen. Op het stratencircuit in Djedda begon de routinier als derde aan de race, maar lang had hij niet nodig om op de baan aan de Ferrari van Charles Leclerc voorbij te gaan. Het bleef echter nog even de vraag of hij die positie vast zou kunnen houden. Tijdens een safety car-periode dook een groot deel van het veld - waaronder Pérez - naar binnen voor nieuwe banden, maar bij het wegrijden moest Fernando Alonso vol in de ankers om geen contact met de 34-jarige coureur te maken.

Artikel gaat verder onder video

Tijdstraf Pérez in Saoedi-Arabië

Het kwam de Mexicaan op een tijdstraf van vijf seconden te staan, plus een strafpunt op zijn superlicentie. Dat laatste vonden de stewards gerechtvaardigd, omdat Pérez nog een rood licht had in de pitbox van Red Bull, en dus nog niet weg had mogen rijden. Na afloop erkende Pérez dan ook schuld: "Toen ik in de spiegel keek, was er niemand", klonk het onder andere. "Ik zag dat ik nog niet weg mocht rijden, maar ik zag niemand. Soms is het team iets langzamer dan jij in de auto, maar deze keer was het andersom. Het was mijn fout, maar gelukkig veranderde het niets aan de race." Pérez kwam uiteindelijk met een voorsprong van ongeveer tien seconden op Leclerc als tweede over de streep.

OOK INTERESSANT: Pérez verklaart rijden door rood licht: "Gelukkig veranderde het de uitslag niet"

Kritische blik Jack Plooij

Jack Plooij reageert kritisch op bovenstaande uitspraken van Pérez: "Sergio Pérez kreeg een tijdstraf van vijf seconden tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, omdat hij een soort jump start had vanuit de pitstraat", klinkt het in een video op Instagram. "Hij werd wat te laat losgelaten, en hij dook zelf in die rij [met auto's in de pitstraat na zijn pitstop]. Hij zei: 'Joh, ik zag niemand aankomen, ik heb het maar even zelf gedaan. Het team was wat langzaam.' Hij kreeg vijf seconden straf en dat heeft hem de hele race beziggehouden."

OOK INTERESSANT: Verstappen wordt gevraagd naar Mercedes-geruchten: "Heb een contract bij Red Bull"

De voormalig pitreporter vervolgt: "Sergio Pérez had hier best wel een beetje voorzichtiger kunnen zijn. Je gaat toch niet tegen je team zeggen, dat je team te langzaam is. Die gasten moeten alles voor jou doen, hè. Ik vond het geen slimme actie. Die vijf seconden hebben hem uiteindelijk geen positie in de uitslag gekost, maar het hing er wel een beetje om. Als Leclerc nog een beetje gas had gegeven, had het zomaar gekund. Dus voorzichtig met de uitspraken Sergio Pérez. Vijf seconden straf. Ik denk dat je gewoon even had moeten wachten."

Gerelateerd