Sergio Pérez werd tijdens de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië bestraft voor een unsafe release. De coureur van Red Bull Racing neemt de schuld op zich, maar komt ook met een oplossing voor de toekomst.

'Checo' ving de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit aan vanaf de derde positie, maar in de vierde ronde ging hij al voorbij aan Charles Leclerc voor de tweede plaats. Een Safety Car-periode die werd veroorzaakt door Lance Stroll, zorgde ervoor dat bijna iedereen tegelijk een pitstop maakte. Vanwege de drukte in de pitstraat kwam Pérez voor de neus van Fernando Alonso terecht die hard in de remmen moest. De Mexicaan kreeg een tijdstraf van 5 seconden, maar omdat hij aan de finish een voorsprong had van bijna 10 seconden op Leclerc, mocht hij zijn P2-resultaat behouden. Hij kreeg echter ook nog een strafpunt op zijn superlicentie.

Naast tijdstraf ook strafpunt

Of een coureur veilig wegkomt na een pitstop is iets dat wordt gezien als de verantwoordelijkheid van het team en dus zijn tijdstraffen voor unsafe releases niet altijd even populair, maar de stewards legden in Saoedi-Arabië de fout bij Pérez. De wedstrijdleiding van de FIA verklaarde namelijk dat hij nog een rood licht had in de box van Red Bull, een licht dat de taak van de vroegere lollypopman heeft overgenomen. Hij besloot dus zelf weg te rijden, terwijl het team nog niet had aangegeven dat hij dat veilig kon doen. De stewards vonden daarom dat Pérez niet alleen een tijdstraf, maar dus ook dat strafpunt verdiende.

Bredere pitstraat

"We waren in het nadeel met zo'n vroege Safety Car-periode en dat betekende dat eigenlijk iedereen een pitstop maakte," begon Pérez in de persconferentie in Djedda. "Toen ik weer naar buiten ging, was het eigenlijk mijn fout, omdat ik door het team was verteld om nog niet te gaan. Maar ik keek naar rechts en er was niemand toen ik keek. Achteraf denk ik wel dat de straf terecht is. Gelukkig veranderde het de uitslag niet." Wel leek hij het zonde te vinden dat hij met die straf geen kans had op de overwinning die wederom naar Max Verstappen ging. "Het heeft onze race zeker wel benadeeld." Ook kwam Pérez met een oplossing om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. "Ik zat redelijk dicht achter Max en iedereen kwam tegelijk binnen. We hebben gewoon een bredere pitstraat nodig!"

