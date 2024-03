Afgelopen weekend was er tijdens en na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië veel aandacht voor de start van Lando Norris, die te vroeg van zijn lijn ging. Nu blijkt dat Norris niet de enige was die afgelopen weekend te vroeg in beweging kwam.

De Grand Prix zelf werd met overmacht gewonnen door Max Verstappen, die met een voorsprong van dertien seconden voorsprong op de rest van het veld over de streep kwam. Verstappen liep een Grand Slam mis door de safety car, die werd gecreëerd door Lance Stroll - daardoor reed Lando Norris even op P1 - en de snelste ronde van Charles Leclerc. Toch heeft Verstappen twee zeges na twee races en heeft hij het hef nu al in handen genomen, nog eerder dan in 2022 en 2023 het geval was. Toen konden Charles Leclerc en Sergio Pérez nog tot de eerste races in Europa meekomen.

Pérez te vroeg weg?

Pérez, die vanaf P2 begon, deze plek even kwijtraakte bij de start aan Leclerc en vervolgens weer heroverde, kwam op dertien seconden van Verstappen als tweede over de streep. Hierdoor eindigde de Mexicaan net zoals in Bahrein op P2. Toch viel er, blijkt uit nieuwe beelden op X, wel wat aan te merken op de race van Pérez. De Mexicaan begon namelijk te vroeg aan de race. Aan de banden is te zien dat de RB20 van Pérez al twee seconden heel langzaam voor de start naar voren rolt. De wedstrijdleiding heeft het of niet gezien, of besloten geen straf uit te delen.

Valse start Norris

Het reglement geeft duidelijk aan dat alle auto's niet mogen bewegen vanaf het moment dat ze op het rechte stuk stil staan, tot het moment waarop de lichten gedoofd zijn. Dit was bij Pérez duidelijk niet het geval, terwijl het bij Norris nog een stuk duidelijk was dat hij te vroeg begon. De Brit rolde al een flink eind naar voren, stopte vervolgens weer zijn auto en reed pas weer door toen de lichten gedoofd waren. Norris zelf gaf aan verbaasd te zijn over het feit dat hij hier geen straf voor kreeg, terwijl ook de concurrentie wel had verwacht dat er een straf zou komen.

