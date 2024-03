Verbazing over 'valse start' Norris: 'Niet te geloven dat hij hiermee is weggekomen'

Lando Norris kwam tijdens de start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië net iets te vroeg van zijn plek, maar werd er uiteindelijk niet voor bestraft. De wedstrijdleiding heeft het incident bekeken en de McLaren-coureur was achteraf ook wel enigszins verbaasd.

Het reglement laat eigenlijk weinig grijs gebied over en er zijn twee reglementen die hier belangrijk bij zijn. Zo moet een auto tijdens de startprocedure strak binnen het startvak staan en mag deze niet bewegen wanneer de rode lichten aangaan. Aan het eerste reglement voldeed de Brit, maar Norris schoot kortstondig van zijn plek. Daarmee overtrad de McLaren-coureur artikel 48.1.A van het reglement waarin staat dat elke beweging vóór het startsignaal moet worden bestraft.

Norris weet van niets

Norris grapte vrijdagavond na de kwalificatie voor de camera van Sky Sports F1 dat een zesde startplek misschien wel inhoudt dat hij een valse start moet maken om wat posities te winnen, het gebeurde precies zoals hij zei, al was hij dat natuurlijk niet echt van plan. Na de race werd hij door hetzelfde Britse medium ondervraagd over de start en daar moest hij met een glimlach aangeven dat hij niet precies wat er nu gebeurde.

'Niet te geloven'

De stewards hebben het incident bekeken, maar besloten het incident niet verder te onderzoeken en daarmee was de zaak afgedaan. Bij de analisten van F1 TV wekt het uitblijven van een straf toch wel wat vraagtekens op. "Er zitten sensoren in de auto, dus ik kan eigenlijk niet geloven dat hij hiermee is weggekomen", aldus Alex Brundle.

Niet altijd een straf

Toch zijn er ook voorbeelden waarbij de wedstrijdleiding een valse start door de vingers hebben gezien. Zo was Sebastian Vettel tijdens de Grand Prix van Japan in 2019 net iets te vroeg gestart, maar was de afgelegde afstand slechts tien centimeter. De wedstrijdleiding vertelde destijds dat de afgelegde afstand binnen de 'aanvaardbare tolerantie van het systeem' was en daarom werd er geen straf uitgedeeld. Dat is wellicht in het geval van Norris ook zo, maar dat heeft de wedstrijdleiding niet gezegd. Het onderzoek is simpelweg niet doorgezet.

