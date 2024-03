Lando Norris kwam bij de start van de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië te vroeg weg van zijn plek. De McLaren-coureur kreeg echter tot verbazing van iedereen geen straf. De FIA heeft nu uitgelegd waarom Norris onbestraft bleef.

Norris had zich als zesde gekwalificeerd voor de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit. Net voordat alle rode lichten gedoofd waren, was hij al eventjes naar voren geschoten. Hij stond toen weer een fractie van een seconde stil, voordat hij dan echt vertrok voor de start van de race. Hij bleef op de zesde positie achter teamgenoot Oscar Piastri en voor de Mercedes van George Russell. McLaren besloot Norris buiten te laten tijdens de Safety Car-periode die was veroorzaakt door de crash van Lance Stroll. Laat in de race maakte hij dan zijn pitstop voor een nieuw setje softs. Norris werd achtste achter debutant Oliver Bearman en voor Lewis Hamilton, die dezelfde strategie had gevolgd.

Grapje over valse start

Het was overduidelijk dat Norris te vroeg was weggekomen bij de start. Het feit dat hij geen straf kreeg, wekte dan ook verbazing bij de fans en kijkers, en ook bij commentatoren en analisten. Of een coureur er nou voordeel bij heeft of niet, een valse start is een valse start en resulteert eigenlijk altijd in een tijdstraf. Na de kwalificatie lachte Norris nog voor de camera van Sky Sports F1 dat hij posities ging winnen met een valse start, maar het was natuurlijk niet zijn bedoeling om dat ook echt te gaan doen. De 24-jarige uit Bristol verklaarde na de race niet te weten wat er precies gebeurde wat leidde tot de valse start.

FIA legt uit

De wedstrijdleiding van de FIA heeft na de Grand Prix van Saoedi-Arabië uitgelegd waarom Norris geen straf kreeg. De stewards geven aan, na het bekijken van de data van waar de auto stond, data van de marshals en videobeelden, dat de auto van Norris inderdaad bewoog, voordat het startsignaal was gegeven. Echter, de transponder in de auto die wordt geleverd door de FIA, gaf niet aan dat het een valse start was. In artikel 48.1.a van het sportief reglement staat dat het oordeel of iets wel of niet een valse start is, wordt aangegeven door de transponder. Daarom kwam er voor Norris dus 'no further action'.

