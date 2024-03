De wedstrijdleiding van de FIA heeft na de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië nog extra straffen uitgedeeld. Deze komen in de vorm van strafpunten voor Sergio Pérez en Kevin Magnussen.

Max Verstappen won de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit vanaf pole position na een probleemloze race. Achter hem zorgde Sergio Pérez voor een één-tweeresultaat voor Red Bull Racing, terwijl het podium werd afgemaakt door de Ferrari van Charles Leclerc. Misschien wel het mooiste gevecht in Saoedi-Arabië was die tussen Kevin Magnussen, Alexander Albon, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant en Daniel Ricciardo voor de twaalfde positie. Het was de Deen die een slim spelletje speelde door iedereen achter hem op te houden, zodat Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg gerust zijn pitstop kon maken om P10 te pakken en daarmee een puntje te scoren. Magnussen had al twee tijdstraffen en een kans op een goed resultaat waren voor hem dus toch al verkeken.

Strafpunten voor Magnussen

Magnussen kreeg eerst een tijdstraf van 10 seconden, omdat hij Albon had geraakt in de eerste sector. Beide coureurs konden hun bolides op het rechte pad houden en het was Magnussen die schade aan zijn vloer had opgelopen. Toch kreeg hij een tijdstraf, maar de FIA heeft nu ook nog eens 3 strafpunten aan hem uitgedeeld. Normaal gesproken worden 1 of 2 strafpunten uitgedeeld voor het veroorzaken van botsingen, dus 3 is relatief gezien aan de hoge kant. Gelukkig voor de coureur van Haas stond bij hem de teller nog op 0, dus hij hoeft zich nog geen zorgen te maken over een mogelijke schorsing. De tweede tijdstraf van 10 seconden was voor het inhalen van Tsunoda buiten de baan, maar daar niet nog eens een strafpunt bovenop.

Unsafe release Pérez

Wie misschien wel moet uitkijken voor een mogelijke schorsing is Pérez. Hij kreeg een straf van 5 seconden voor een unsafe release voor de neus van Fernando Alonso tijdens de pitstops achter de Safety Car, die was veroorzaakt door de crash van de andere Aston Martin van Lance Stroll. De Mexicaan had bijna 10 seconden voorsprong op Leclerc aan de finish, en dus hij mocht zijn tweede positie behouden. Pérez heeft echter wel een strafpunt gekregen voor het incident in de pitstraat. Bij de Red Bull-coureur staat de teller inmiddels op 8. Wanneer een coureur 12 strafpunten krijgt binnen een jaar tijd, dan moet deze een race vanaf de zijlijn toekijken.

