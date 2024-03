Hoewel Max Verstappen niet alleen zijn honderdste podiumplek uit zijn carrière heeft weten te pakken en ook nog eens zijn 56e wist bij te schrijven, gaan de complimenten voor de camera van Viaplay vooral richting Ferrari-debutant Oliver Bearman.

Verstappen vertrok zaterdagavond vanaf pole position en hoewel hij in de eerste paar honderd meter Charles Leclerc nog even van zich moest afhouden, heeft hij daarna maar weinig concurrentie gehad. De safety car kwam in het spel door de crash van Lance Stroll en omdat Lando Norris buiten bleef, kwam hij op kop te liggen. Na de neutralisatie had Verstappen een aantal ronden nodig om het gat te dichten en zich te ontdoen van de Brit en vervolgens verdween de regerend kampioen aan de horizon.

Bearman finisht op P7

De drievoudig wereldkampioen kwam voordat hij het interview aanging nog even Bearman tegen en heeft lovende woorden over voor de debutant bij Ferrari. "Het is echt fantastisch [wat hij heeft gedaan]. Ik had het met een paar mensen van het team erover. Als je net buiten de top zes eindigt, op P7, dan doe je het echt gewoon fantastisch. Echt een prima resultaat voor hem. Je kent de auto totaal niet, je gaat voor het eerst de race in en daar kun je niet echt meer van maken, echt top."

'Alles was onder controle'

Verstappen zelf, kende geen hele spannende race, maar dat is ook niet nodig. "Ik was de ronden aan het aftellen. Het was niet het aller spannendste, maar dat is ergens ook wel fijn, want de auto ging gewoon goed. Ik moest best wel een lange stint rijden op die harde band. Alles was eigenlijk onder controle. Alleen op het einde met al dat verkeer werden de banden te koud en als je dan in de vuile lucht komt, dan is het lastig. Uiteindelijk verliep het gewoon goed."

Koude banden

Na de neutralisatie moest Verstappen zich nog ontdoen van Norris. "Aan het begin was het even lastig met die harde banden, want we hadden weinig grip. Maar na een aantal ronden kon ik gewoon steady het aantal ronden uitrijden. Het is altijd wat minder spannend als je maar één stop hebt en weinig slijtage. Je probeert het gat altijd groter te maken naar 'Checo', maar je wil ook weer niet onnodig pushen hier op een stratencircuit."

Ook de onrust binnen de top van het team komt ter sprak, maar Verstappen hoopt dat daar in Djedda een eind aan is gekomen. "Ik denk dat iedereen wel duidelijk weet waar ze staan. Er moet gewoon wat rust in de tent komen en dat weet iedereen."

