Pikorde na twee races in 2024: Red Bull oppermachtig, Ferrari 'best of the rest'?

De eerste twee races van het seizoen 2024 zitten erop, waardoor de balans wat betreft de pikorde van 2024 al een beetje opgemaakt kan worden. Hoe staan de teams ervoor aan het begin van het seizoen?

In 2023 was het Max Verstappen die namens Red Bull Racing domineerde, met 21 podiumplekken na 22 races en negentien zeges voor Verstappen. Sergio Pérez won ook nog twee races, terwijl Red Bull als team alleen de Grand Prix van Singapore niet won en zelfs niet op het podium eindigde. Ferrari en Mercedes waren de twee beste teams achter Red Bull, terwijl McLaren gedurende het seizoen beter en beter werd. Alpine en Aston Martin zaten voor de middenmoot, maar achter de vier topteams, terwijl Haas, Alfa Romeo, AlphaTauri en Williams de achterhoede vormden. Hoe is dit in 2024?

1: Red Bull Racing

Red Bull Racing, en dan vooral Max Verstappen, zijn zo mogelijk nog dominanter aan 2024 begonnen dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Het aangepaste concept met 'zeropods' pakt tot nu toe goed uit, want de Nederlander won beide races. Ondertussen werd Sergio Pérez twee keer tweede. In zowel Bahrein als Saoedi-Arabië was Charles Leclerc een gewaagde uitdager en zat Pérez 0.4 seconden en 0.2 seconden van de race pace van Verstappen af. Toch lijkt ook Pérez veel uit de auto te kunnen halen, waarbij wel genoteerd moet worden dat de Mexicaan altijd goed start aan een seizoen en daarna tijdens de races in Europa het lastiger krijgt.

2: Ferrari

Ferrari moet het, net zoals in 2022 al het geval was, voorlopig doen met een duidelijke tweede plaats. Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben allebei al op het podium gestaan, maar wel als derde. De Red Bulls, en dan zeker die van Verstappen, zijn voorlopig oppermachtig. Toch is er reden voor hoop, waarbij zeker de prestaties van de auto op zondag positief zullen stemmen. Ferrari had het altijd lastig met de bandendegradatie en de consistentie tijdens de zondag, maar tijdens de eerste twee races was hier niet veel van te merken. Het waren wat kleine technische probleempjes, vooral bij Leclerc, die ervoor zorgden dat de Monegask Pérez niet echt kon uitdagen voor P2. Voor nu is het team duidelijk sneller dan McLaren en Mercedes, maar langzamer dan Red Bull.

3: McLaren

Achter Red Bull Racing en Ferrari strijden Mercedes en McLaren overduidelijk om de status van het derde team in F1. De coureurs kwamen elkaar tijdens de races in Bahrein en Saoedi-Arabië vaak tegen, waarbij onder meer Lewis Hamilton duels uitvocht met Oscar Piastri en Lando Norris. Toch is ook duidelijk geworden dat Ferrari en zeker Red Bull Racing momenteel sneller zijn. De coureurs van McLaren en Mercedes gaan elkaar tijdens de race nog vaak tegenkomen.

4: Mercedes

Bij Mercedes is het na twee races duidelijk dat het nieuwe concept wederom niet meteen lijkt te werken zoals gehoopt. George Russell voelt zich comfortabeler dan Hamilton in de W15, iets wat bij de vorige concepten ook al het geval was. Russell deed zeker in Bahrein even mee om een podiumplek, maar moest uiteindelijk dankzij problemen afhaken. In Saoedi-Arabië kwam het team niet in de buurt van een podiumplek. Dit lijkt, tenzij het team een grote en succesvolle upgrade weet te ontwerpen, de rest van het seizoen ook niet vaak te gaan gebeuren.

5: Aston Martin

Aston Martin heeft tot nu toe in 2024 bewezen dat het, nog duidelijker dan vorig jaar, het vijfde team van de grid is. De teams achter Aston Martin konden tijdens de twee races tot nu toe niet in de buurt komen van Aston Martin, terwijl het team zelf de vier topteams amper tot niet bij kan houden. Zeker Fernando Alonso doet zijn best en zal zo af en toe boven de auto uit gaan stijgen, zoals in Saoedi-Arabië, maar voor het merendeel zal het gaan strijden om P8 tot en met P10 of net buiten de top tien.

6: Haas

Haas was in Bahrein redelijk afwezig, met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg die ruim buiten de top tien of zelfs achteraan het veld reden. In Saoedi-Arabië was het Amerikaanse team echter overduidelijk het beste team van het middenveld en kwam het zelfs in de buurt van Aston Martin. Zeker op zaterdag lijkt de auto weer prima in elkaar te zitten, met als voornaamste vraag of de prestaties tijdens de race in 2024 vaker gaan lijken op de race in Bahrein of die van Saoedi-Arabië.

7: Williams

Williams heeft begin dit seizoen vooral technische problemen gehad die de twee races hebben verpest. Alexander Albon en Logan Sargeant reden twee keer een vrij onzichtbare race, waarbij ze nooit in de buurt van punten zijn gekomen. De stap, die veel mensen aan het begin van 2024 hadden verwacht, lijkt Williams voor nu nog niet gezet te hebben. De problemen, zeker op zondag, lijken nog steeds te bestaan en de middenmoot is nog steeds de plek waar het team momenteel bivakkeert.

8: Visa Cash App RB

Visa Cash App RB, vorig jaar AlphaTauri, ging het seizoen in met het idee dat het stabiel om de punten mee wilde gaan doen. In Bahrein lukte dit niet, maar werd het team wel dertiende en veertiende en streed het lang mee om de top tien. In Saoedi-Arabië was het tempo echter niet daar, zeker in het geval van Daniel Ricciardo. Zowel Ricciardo als Yuki Tsunoda strijden om een stoeltje bij Red Bull Racing, maar de vraag is of ze daar in 2024 wel de auto voor hebben.

9: Stake F1 Team

Valtteri Bottas en Zhou Guanyu hebben tot nu toe vooral in de achterhoede gereden met de groen/zwarte bolide. Zhou deed in Bahrein, buiten het kunnen van de auto, lang mee om P10, maar kon de auto's van Aston Martin uiteindelijk niet achter zich houden. In Saoedi-Arabië kwam het team niet in de buurt van een goede race pace. Stake F1 Team, dat zich als Sauber samen met Audi sowieso lijkt te focussen op 2026 en niet echt op dit seizoen en volgend seizoen, lijkt hier ook niet al te veel aan te kunnen of willen doen zonder daar delen van de voorbereidingen voor 2026 voor op te offeren.

10: Alpine

Voor Alpine is het seizoen 2024 dramatisch begonnen. Buiten de baan zijn twee belangrijke kopstukken vertrokken, in navolging van alle mensen die vorig jaar al vertrokken of werden ontslagen. Sportief gezien gaat het zo mogelijk nog slechter. In zowel Bahrein als in Saoedi-Arabië was Alpine op zaterdag het langzaamste team, terwijl het tijdens de race wel iets beter ging, maar de problemen nog steeds behoorlijk zijn. De auto is te zwaar en tevens niet stabiel, terwijl er ook alweer betrouwbaarheidsproblemen zijn geweest. De start waar Alpine al bang voor was, is realiteit geworden.

Conclusie

De pikorde, na twee races in 2024, kan in een paar groepen verdeeld worden. Max Verstappen zit in een eigen wereld, waarna Red Bull en Ferrari volgen. Mercedes en McLaren zitten vervolgens in hun eigen groep, met Aston Martin dat dan duidelijk het vijfde team is. Haas voert dan de middenmoot aan, die verder uit Williams en Stake F1 Team bestaat. Voor nu lijkt Visa Cash App RB nog net in dit groepje te zitten, met Alpine dat dan redelijk duidelijk het team is dat achteraan rijdt. Dit gold vorig jaar na twee races echter ook voor McLaren, dat daarna een metamorfose onderging. Wie weet kan Alpine dit ook voor elkaar krijgen.

