Oliver Bearman ontving na afloop van zijn debuutrace in de Formule 1 namens Ferrari in Saoedi-Arabië felicitaties van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. En dat is een moment dat de achttienjarige coureur niet snel meer zal vergeten.

Oliver Bearman maakte afgelopen weekend plotseling zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Ferrari, nadat Carlos Sainz met een blindedarmontsteking werd opgenomen in het ziekenhuis. De achttienjarige Formule 2-coureur nam vanaf de derde vrije training het zitje van de Spanjaard over, en deed dit allesbehalve onverdienstelijk. De Brit kwalificeerde zich als elfde, maakte geen grote fouten tijdens de race en kwam uiteindelijk binnen de punten als zevende over de streep.

Lovende woorden van grote namen

Daarmee heeft hij een goed visitekaartje afgegeven in de Formule 1-paddock. Zowel Max Verstappen als Charles Leclerc hadden lovende woorden over voor de debutant na afloop van de race. Daarnaast was er een mooi moment te zien toen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vlak na het vallen van de vlag naar Bearman toe liep op hem te feliciteren met zijn resultaat.

OOK INTERESSANT: Wolff "wil niet in dezelfde val trappen" als Horner met opmerkingen over dominerend Red Bull

Een trots moment

En alhoewel de woorden van Hamilton Bearman niet helemaal zijn bijgebleven, zal hij het moment niet snel meer vergeten: "Ik weet niet meer precies wat hij heeft gezegd", klinkt het in gesprek met The Times. "Hij gaf me een hand en een knuffel, het was een geweldig moment. Toen ik opgroeide, keek ik naar deze jongens en het was een eer om een circuit met hen te delen. Om erkenning te krijgen van Lewis, een van de grootsten in onze sport, dat was een heel trots moment."

Gerelateerd