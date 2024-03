Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt dat hij niet "in dezelfde val wil trappen" als Christian Horner in het verleden, toen de Red Bull Racing-teambaas suggereerde dat de reglementen aangepast moesten worden om de dominantie van één enkel team te doorbreken.

Red Bull Racing is ijzersterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Oostenrijkse grootmacht boekte zowel in Bahrein als Saoedi-Arabië een zogeheten ééntweetje en is met overmacht de grote favoriet voor het wereldkampioenschap. De RB20 lijkt bij uitstek het meest competitieve pakket op de grid te vormen, waar de auto van afgelopen jaar, de RB19, goed was voor 21 overwinningen in 22 races. Toen was het negentien keer Max Verstappen die als eerste over de streep kwam, en twee keer teammaat Sergio Pérez.

Mercedes-tijdperk

Mercedes heeft de afgelopen twee jaar slechts één race gewonnen, maar domineerde tussen 2014 en 2021 in de sport. Christan Horner liet destijds eens optekenen dat alhoewel de Duitse grootmacht simpelweg uitstekend werk had geleverd, het niet gezond is voor de sport als één team er met alle overwinningen vandoor gaat. Wolff herinnert zich die woorden nog, zo blijkt in gesprek met Autosport.com.

Wolff over Horner

"Ik wil niet in dezelfde val trappen als de collega-teambaas van hiernaast, die in 2015 zei dat de reglementen aangepast moesten worden omdat het te dominant was", klinkt het. "Red Bull heeft bij uitstek het beste werk geleverd van alle teams de afgelopen twee jaar, en ere wie ere toekomt. Ze verdwijnen letterlijk in de verte als ze willen en niemand komt in de buurt. Ze rijden in een andere klasse. Onze sport is een eerlijke sport. De beste prestaties qua auto, machine en bestuurder, worden beloond."

