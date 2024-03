Damon Hill verwacht dat de momentele dominantie van Red Bull Racing en Max Verstappen op den duur een probleem kunnen gaan vormen voor de Oostenrijkse renstal zelf, omdat het volgens de voormalig wereldkampioen moeilijk is om de benodigde motivatie vast te houden.

Red Bull Racing is op zeer dominante wijze aan het Formule 1-seizoen van 2024 begonnen, nadat het team in 2023 al 21 van de in totaal 22 verreden races wist te winnen. Destijds was het negentien keer Max Verstappen die als eerste over de streep kwam, en twee keer teammaat Sergio Pérez. De Nederlander legde dan ook met ruime marge ten opzichte van de concurrentie beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap.

Sterk begin Red Bull Racing

En ook in 2024 gaat het de renstal uit Milton Keynes vooralsnog voor de wind. Ondanks de onrust binnen het team vanwege de situatie rondom teambaas Christian Horner, is Red Bull Racing het huidige seizoen begonnen met twee zogeheten ééntweetjes. Verstappen kwam zowel in Bahrein als Saoedi-Arabië als eerste over de streep, met zijn Mexicaanse collega daarachter. Damon Hill is echter van mening dat die dominantie op den duur een probleem voor Red Bull Racing zou kunnen gaan vormen.

Mogelijke problemen voor het team

"Het is fijn als je het seizoen en het constructeurskampioenschap begint met een ééntweetje, dus het team voelt zich fantastisch", vertelt de Brit in de podcast F1 Nation. "Het leuke is echter, dat het best lastig is om die strevende motivatie vast te houden. Als je tweede wordt of verslagen wordt, is dat niet leuk. Dus dan wil je die situatie veranderen. Dan moet er veel motivatie veranderd worden", doelt de wereldkampioen van 1996 op het omzetten van de knop om te gaan vechten voor overwinningen, in plaats van de een na de andere zege aan elkaar te rijgen.

