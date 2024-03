FIA reageert middels kort statement op klacht Red Bull-medewerkster over Horner

Op zaterdag kwam het nieuws naar buiten dat de medewerkster die Christian Horner beschuldigd heeft van grensoverschrijdend gedrag naar de FIA gestapt zou zijn met een officiële klacht. Het motorsportorgaan reageert nu middels een kort statement op de hele zaak maar weigert iets los te laten.

Op de achtergrond blijft de hele zaak rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Horner jegens een vrouwelijke medewerkster van het team doorgaan. Inmiddels is de medewerkster die Horner beschuldigd heeft geschorst door het team, maar is duidelijk dat zij het daar niet bij laat zitten. Nu blijkt dat de dame in kwestie het nog hogerop gaat zoeken en een officiële klacht over het gedrag van Horner heeft ingediend bij de FIA, het overkoepelende motorsportorgaan.

Officiële klacht

Dat wist de BBC op zaterdag te melden. Daarmee is er weer een volgend hoofdstuk geboren in de hele rel rondom de Britse teambaas van Red Bull. Horner zelf hoopte na de Grand Prix van Saoedi-Arabië een streep onder de hele zaak te zetten, maar daar lijkt voorlopig nog geen sprake van te zijn. Wat de dame precies hoopt te bewerkstelligen met de officiële klacht bij de FIA, is voorlopig nog niet bekend. Naast een klacht bij de FIA, zou er door het kamp van het vermeende slachtoffer ook nog gewerkt worden aan een hoger beroep in de rechtbank.

FIA reageert

Een paar uur na het bekend worden van dat nieuws, reageert de FIA zelf met een kort statement: "Bij de FIA worden vragen en klachten ontvangen door de Compliance Officer en waar nodig het Ethics Committee. Beide partijen opereren anoniem, waardoor er streng omgegaan kan worden met vertrouwelijke informatie. Als resultaat daarvan, is het voor ons niet mogelijk om het ontvangst van een specifieke klacht te bevestigen. Het is onwaarschijnlijk dat we in de toekomst in zullen gaan op ontvangen klachten van welke partij dan ook."

