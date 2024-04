Het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner door de King's Counsil in het Verenigd Koninkrijk wordt naar verwachting half mei afgerond, zo meldt The Sun. De komende dagen wordt de vrouw die Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag ondervraagd.

De soap rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is nog altijd niet ten einde, maar het hele gebeuren lijkt zich richting een climax te bewegen. Begin februari kwam naar buiten dat de Brit door een vrouwelijke medewerker van Red Bull Racing werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waarna energiedrinkgigant Red Bull een onafhankelijk onderzoek startte. Dit onderzoek werd in het voordeel van Horner afgerond, maar daarmee was de kous niet af. Kort na het afronden van het onderzoek werd er een anonieme mail in de Formule 1-paddock rondgestuurd met vermeend bewijs, wat uiteraard voor olie op het vuur zorgde.

Artikel gaat verder onder video

Onderzoek King's Council

Daarnaast liet de vrouw in kwestie het er niet bij zitten. Zij diende een klacht in bij de FIA, het overkoepelende motorsportorgaan waar onder andere de Formule 1 onder valt. Het beroep dat de medewerkster heeft ingediend wordt behandeld door de King's Council in het Verenigd Koninkrijk. De vrouw gaat vooral in op het punt dat zij van mening is dat ze oneerlijk is behandeld door Horner. Het onderzoek is in haar ogen niet grondig genoeg uitgevoerd en ze is bereid om het uit te vechten in de rechtszaal. Zij bepleit dat Horner haar "honderden suggestieve seksuele berichten" heeft gestuurd.

Einde lijkt in zicht

Hoe de vork ook in de steel zit, het einde lijkt inmiddels in zicht. De Engelse tabloid The Sun meldt dat het lopende onderzoek naar verwachting halverwege mei wordt afgerond, waarna er meer duidelijkheid zou moeten zij. "De King's Council had gehoopt haar eerder te kunnen ondervragen, maar er was een niet te voorkomen vertraging", zo wordt een bron geciteerd. Ook is het mogelijk dat Horner zich opnieuw moet melden om vragen te beantwoorden.

Gerelateerd