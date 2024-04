De hele soap rondom Christian Horner en zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag lijkt voorlopig in wat rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Desalniettemin is er echter nog steeds geen streep onder de zaak gezet: de beschuldigende partij in de zaak zou deze week weer ondervraagd gaan worden.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens is de bom intern behoorlijk ontploft en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Inmiddels lijkt de hele zaak in wat rustiger vaarwater beland te zijn en ligt de focus weer op de prestaties op de baan.

Strijd blijft gaande

Ondanks de rustigere situatie binnen het team, is de hele zaak nog altijd niet volledig afgedaan. Hoewel Horner na een extern onderzoek van een advocatenbureau vrij werd gesproken van alle aantijgingen richting zijn persoon, lijkt de dame in kwestie voorlopig nog niet van plan om de strijdbijl te begraven. Enkele weken geleden werd duidelijk dat de vrouw weer gewoon aan het werk wil binnen het team, terwijl zij ondertussen op een juridische manier door blijft vechten tegen Horner.

Nieuwe ondervragingen

Deze week zouden er volgens The Sun weer ontwikkelingen rondom de Horner-soap kunnen gaan ontstaan. Volgens het Britse medium zal een nieuwe advocaat deze week met de vrouw in gesprek gaan nadat zij een hoger beroep heeft aangetekend tegen het voor haar ongewenste resultaat van het eerste onderzoek. Als het onderzoek daadwerkelijk volledig afgerond is, zou Red Bull bereid zijn om - binnen de perken van de privacy - volledig transparant te zijn over het onderzoek. Iets waar bijvoorbeeld Toto Wolff en Zak Brown al even om roepen. Voorlopig is echter nog het hoge beroep in behandeling, Bovendien loopt er ook nog een klacht bij de FIA.

