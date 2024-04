Dit seizoen is er natuurlijk een hoop te doen geweest rondom Christian Horner en de Britse teambaas heeft behoorlijk onder vuur gelegen. Opmerkelijk was dan ook het bericht dat er mogelijk een speciale documentaire over zijn familie in de maak zou zijn. Horner zelf reageert nu op die rondzingende geruchten.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens is de bom intern behoorlijk ontploft en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Inmiddels lijkt de hele zaak in wat rustiger vaarwater beland te zijn en ligt de focus weer op de prestaties op de baan.

Met alle rumoer van dit seizoen, was het dan ook gek opkijken toen The Mirror vorige week uitpakte met een bijzonder nieuwtje over Horner en vriendin Geri Halliwell. Het tweetal zou namelijk gesprekken voeren om een cameraploeg toe te laten in hun leven om een heuse documentaire op te nemen in huize Horner. "Het idee is een hele persoonlijke documentaire, waarin Geri en Christian thuis worden vastgelegd. Door de recente speculaties over hun relatie, zou er grote interesse zijn om ze samen naast het racecircuit te zien in de manier waarop de communiceren met vrienden en familie", zo vertelde een bron.

Horner reageert

Het idee is afgeleid van de Beckham-documentaire, die ook dieper ingaat over David Beckham's afffaire met 'minnares' Rebecca Loos. Met de documentaire zou je familie Horner zelf kunnen laten zien hoe de situatie daadwerkelijk is. Horner zelf maakt nu echter tegenover Motorsport-Total een eind aan alle geruchten: "Er wordt een hoop gezegd en geschreven, maar er zijn totaal geen plannen om een familiedocumentaire te maken. Netflix laat al genoeg zien", lacht Horner. "Ik heb dus totaal geen idee waar deze berichten vandaan komen", besluit hij.

