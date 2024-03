Wat Max Verstappen betreft komt het seizoen 2021 nog niet 'tot de knieën' van de prestaties die de Nederlander met Red Bull Racing in 2023 heeft geleverd door op dominante wijze kampioen te worden in beide kampioenschappen.

Verstappen won in 2021, 2022 en 2023 het kampioenschap in F1, waarbij het in 2022 en 2023 wat betreft de fans wel heel gemakkelijk ging voor de Nederlander. Echte uitdagers had Verstappen niet de afgelopen twee seizoenen, met zowel zijn eigen teamgenoot als Ferrari en Mercedes die niet in de buurt kwamen. In 2021 vond, volgens veel fans, het meest spectaculaire gevecht ooit plaats tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Verstappen won zijn eerste titel in F1 pas tijdens de laatste ronde van de laatste race in Abu Dhabi door Hamilton in te halen na een safety car. Toch is Verstappen van mening dat dit seizoen niet kan tippen aan 2023.

Verstappen over 2023 en 2021

In gesprek met L'Equipe laat Verstappen weten dat 2023 volgens hem niet te overtreffen is. "Ik weet dat je het niet met me eens zult zijn, maar in mijn ogen is 2023 het beste seizoen. In de ogen van het publiek komt er maar één coureur aan te pas, maar ze hebben geen idee van de moeilijkheidsgraad en perfectie die door elk lid van het team moet worden overwonnen om zo'n geweldig resultaat te behalen en daar ben ik erg trots op."

Verstappen snapt dat fans zich vervelen

In 2022 en 2023 bleek er dus geen maat te staan op Verstappen, die met overmacht wereldkampioen werd. Het heeft voor veel klachten van fans gezorgd over de spanning in F1. Verstappen begrijpt het, maar kan zich er tevens niet al te veel druk over maken. "Ik begrijp dat iemand zich kan vervelen, maar dat maakt mij niet uit. Ik ben er om mijn prestaties en die van het team te beoordelen. 2023 was het beste seizoen aller tijden, 2021 reikt wat dat betreft niet eens tot de enkel."

