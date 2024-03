Peter Windsor, voormalig teammanager in F1, is van mening dat Ferrari dit seizoen niet meer in staat gaat zijn om Red Bull Racing bij te halen. Zelfs upgrades gaan niet werken, aldus de Brit.

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn uit de startblokken geschoten in 2024. Verstappen won met een Grand Slam de Grand Prix van Bahrein, terwijl alleen een safety car kon voorkomen dat dit weer gebeurde in Saoedi-Arabië. Verstappen won de race met dertien seconden voorsprong, maar moest de snelste ronde aan Charles Leclerc laten. Tevens reed Lando Norris dankzij de safety car nog even op P1. Sergio Perez werd twee keer tweede, waardoor Red Bull de touwtjes stevig in handen heeft. Ferrari lijkt stappen te hebben gezet op het gebied van race pace, maar tot nu toe is de stap niet groot genoeg geweest om een uitdaging te vormen voor Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Schumacher: "Hamilton bezit niet de kwaliteiten die Verstappen wel heeft"

Upgrades gaan Ferrari niet helpen

De kans is vrij groot dat Ferrari richting Europa met upgrades gaat komen in en poging het gat te dichten, maar volgens Windsor zal dit het verschil niet gaan maken, omdat het gat vooral te verklaren is door andere dingen. Dit zegt hij in een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal. "Upgrades zullen niet helpen. Daaraan heb je niet genoeg. Ferrari kan proberen de achterkant iets op te schonen. Bij de RB20 zijn veel componenten anders verpakt. Maar zoiets kan je niet met upgrades bereiken."

OOK INTERESSANT: 'Aston Martin alternatief voor Verstappen bij vertrek als Mercedes voor Antonelli wil gaan'

Red Bull zit niet stil

Daarnaast is het volgens Windsor ook zo dat Red Bull niet stil zal zitten. De Brit weet dat de upgrades van Red Bull de RB20 ook alleen maar stabieler en sneller zullen maken, waardoor ze gelijke trend kunnen houden met Ferrari. "Over een paar maanden wordt de Ferrari wel sneller in vergelijking tot Bahrein en Saoedi-Arabië. Maar de Red Bull wordt dat ook. Het verschil tussen de teams zal ongeveer hetzelfde blijven. Ferrari kan wel winnen, overigens. Laten we hopen dat Sainz wint, dat zou goed zijn voor zijn carrière. Maar nee, Ferrari kan Red Bull verder echt niet uitdagen dit seizoen."

Gerelateerd