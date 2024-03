Sinds de geruchten omtrent de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, wordt er ook volop gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Mercedes wordt vaak genoemd, maar er zou nog een andere kaper op de kust kunnen zijn.

Bij Motorsport.com wordt naast Mercedes nog een ander team genoemd als logische optie: Aston Martin. Lawrence Stroll, de eigenaar van het team, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ambitieus is en richting 2026 om de titel wil gaan strijden. Na dit seizoen lopen de contracten van zowel Fernando Alonso als Lance Stroll af, waarbij Alonso al heeft aangegeven te verwachten dat hij op het lijstje van Red Bull en Mercedes staat. Hierdoor zou er bij Aston Martin een opening kunnen komen, waarbij Lawrence Stroll wellicht ook het stoeltje van zijn zoon zou willen opofferen. "De nummer één optie voor Aston is Verstappen. Lawrence Stroll zal er alles aan doen, financieel of anderszins, om hem aan boord te krijgen, net als toen hij wereldkampioenen Sebastian Vettel en Alonso overtuigde om mee te doen aan het project. Verstappen zou het laatste stukje van de puzzel zijn bovenop al het andere dat Stroll op zijn plaats heeft gelegd sinds hij in de zomer van 2018 het noodlijdende Force India-team overnam. Hij is de man die van de groene auto een regelmatige winnaar zou kunnen maken, waarbij zijn aanwezigheid ook het algemene potentieel van Red Bull zou verminderen", aldus Motorsport.com.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff houdt situatie Horner in de gaten voor Verstappen: "Spannende scenario's mogelijk"

Mercedes

De beredenering hiervoor zou zijn dat Mercedes, dat naast George Russell voor 2025 nog een andere coureur zoekt na het vertrekt van Lewis Hamilton naar Ferrari, is dat Mercedes een stoeltje vrij wil houden voor zowel Russell als talent Andrea Kimi Antonelli, dit seizoen actief in F2. Bij de komst van Verstappen lijken Russell en Verstappen in de jaren daarna het duo te zijn, waardoor er geen kans is voor Antonelli. Alonso zou, vanwege zijn doelen op de korte termijn, dan een logische keuze zijn als tussenstation voordat Antonelli in de Mercedes wordt gezet. "Gezien het feit dat Russell/Antonelli een indrukwekkende line-up zou zijn, is het niet moeilijk om te zien dat Wolff een probleem heeft met het vinden van een plek voor Verstappen. Natuurlijk wil hij de meest succesvolle coureur van de afgelopen seizoenen, een coureur die - met Sergio Perez als lakmoesproef - duidelijk het verschil maakt. Maar hoe pas je hem in? Antonelli voor een jaar of twee naar Williams sturen is de voor de hand liggende optie, maar ondanks zijn persoonlijke betrokkenheid bij het opleiden van de Italiaan bij Mercedes, heeft teambaas James Vowles duidelijk gemaakt dat hij geen stoeltje kan garanderen. Hij moet rekening houden met zijn eigen jonge coureurs en de bredere langetermijnbelangen van het Grove-team en zijn eigenaars."

OOK INTERESSANT: 'Verstappen-kamp nog standvastiger in overstap naar Mercedes na uitspraken Horner'

Rumoer bij Red Bull

Sinds begin februari, toen het onderzoek van Red Bull naar Horner begon, is het onrustig bij Red Bull Racing. Het wemelt van de geruchten, onder meer over Horner zelf. Toch ontkomen ook Helmut Marko en Adrian Newey niet aan de onrust en werd sinds vorige week ook Verstappen naar Mercedes steeds vaker geopperd. Dit omdat de toekomst van Marko, een belangrijk onderdeel van het team volgens Verstappen, onzekerder is geworden. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, gooide in Djedda maar al te graag olie op het vuur door meerdere keren aan te geven de komst van Verstappen wel te zien zitten. Of het hier ooit van gaat komen, is gezien het contract van Verstappen (tot eind 2028) nog maar afwachten. De Nederlander zou echter een clausule in zijn contract hebben waardoor het aan het einde van elk seizoen makkelijk zou zijn om te vertrekken, een clausule die vooral te maken zou hebben met de toekomst van Marko. Het feit dat Red Bull niet transparant is geweest tot nu toe over het onderzoek, heeft voor een enorm aantal geruchten gezorgd. Op de baan gaat het Red Bull voor de wind, maar daarbuiten is er veel afleiding.

Gerelateerd