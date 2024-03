Max Verstappen en Christian Horner hebben de afgelopen dagen allebei duidelijke woorden gesproken wat betreft de toekomst van Red Bull Racing. Verstappen sloot een vertrek niet uit, zeker niet bij een schorsing van Dr. Helmut Marko, en Horner reageerde daarop met de woorden dat niemand groter is dan het team. Deze uitspraken zouden Verstappen wel eens verder naar de uitgang kunnen drijven.

Er werden harde uitlatingen gedaan tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië. Uiteraard waren de schijnwerpers wederom gericht op Christian Horner, maar ook Marko werd ongewild onderwerp van gesprek. Eerst werd er gesuggereerd dat de 80-jarige Oostenrijker achter het lek van de beruchte WhatsApp-gesprekken zou zitten, daarna werd hij beschuldigd van het overtreden van een vermeend spreekverbod vanuit Red Bull en tot slot zou hij mogelijk geschorst worden. Verstappen werd met de mogelijke schorsing geconfronteerd door de media en liet in niet te misverstane woorden weten dat als Marko moest vertrekken, hij ook niet langer aan kon blijven bij Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen sprong in de bres voor Marko

Verstappen sprak zich nog niet eerder zo fel uit over gebeurtenissen binnen Red Bull. Tijdens de soap rondom Horner hield hij zich veelal op de vlakte, maar sinds de positie van Marko onder druk kwam te staan, kroop Verstappen uit z'n schulp. Hij benadrukte meermaals hoe belangrijk Marko voor hem was, ook wat betreft zijn toekomst bij Red Bull Racing. Waar het in feite op neer kwam: als Marko moet vertrekken, vertrekt Max ook. Gelukkig werd de rel rondom Marko al snel in de kiem gesmoord door niemand minder dan Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff. Hij voerde een "heel goed gesprek" met de Oostenrijker, zo liet Marko na afloop zelf weten.

LEES MEER: 'Red Bull-motor voor 2026 schiet ernstig tekort, Marko adviseert Ford zich terug te trekken'

Uitspraken Horner duwen Verstappen verder weg

Het was echter nota bene Horner die de rel rondom Marko en de uitspraken van Verstappen weer nieuw leven inblies. Horner stelde dat 'niemand groter is dan het team' en dat hij Verstappen niet ten koste van alles bij het team ging houden. Deze uitspraken worden gezien als extra olie op het vuur door het - inmiddels toch al geïrriteerde - kamp van Verstappen, zo meldt The Sun. "De stoere woorden van Horner zouden hem wel eens kunnen bijten en het Verstappen-kamp zal nog standvastiger zijn om een overstap naar Mercedes door te drukken", zo valt te lezen.

Wie gaat de vrede in ere herstellen?

De woorden van Horner waren wellicht niet slim met het oog op 'de vrede bewaren' binnen Red Bull, iets dat alle kopstukken regelmatig proberen te benadrukken. Om de vrede terug te krijgen moeten Horner, Marko en Verstappen juist weer nader tot elkaar komen. Datzelfde geldt ook voor vader Jos, die voor Max een belangrijke rol speelt in de drie-eenheid die zij vormen samen met manager Raymond Vermeulen. Hij onderhoudt op dit moment ook absoluut geen optimale relatie met de teambaas van Red Bull. Het was dan ook Jos - in het bijzijn van Vermeulen - die in Bahrein sprak met Mercedes-teambaas Toto Wolff; ogenschijnlijk om een eventuele toekomst van zijn zoon bij de Zilverpijlen te bespreken.

Gerelateerd