Max Verstappen en een potentiële transfer naar het Formule 1-team van Mercedes: het is één van de hoofdonderwerpen in de paddock momenteel. Zolang het rommelt achter de schermen bij Red Bull, blijft Toto Wolff hopen op de komst van de drievoudig wereldkampioen. Christijan Albers denkt dat de Mercedes-teambaas een "super goede strategie" hanteert door de onrust te voeden.

Verstappen maakt sinds zijn intrede in de F1 deel uit van de Red Bull-familie, maar of dit de komende jaren ook het geval gaat zijn, moet nog blijken. Verstappen heeft momenteel weliswaar de beste auto van het veld, maar er zijn een aantal argumenten waarom hij wellicht toch z'n heil elders gaat zoeken. De meest aannemelijke reden is de aanhoudende onrust bij Red Bull. Er loopt een rechtszaak naar het vermoedelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner en daarnaast is er achter de schermen een heuse machtsstrijd gaande. Dr. Helmut Marko maakt ook deel uit van deze interne strijd en hij geniet de onvoorwaardelijke steun van Verstappen. Als Marko sneuvelt, vertrekt Verstappen, zo heeft de Limburger aan het begin van het seizoen al laten weten. Tot slot is er ook nog het Red Bull Powertrains-project, dat eigenhandig een competitieve motor voor 2026 moet ontwikkelen. De eerste berichten zijn echter nog niet erg hoopgevend. Wolff ziet dan ook wel kansen om Verstappen binnen te halen.

Wolff blijft onrust stoken en voeden bij Red Bull

Afgelopen weekend, tijdens de Grand Prix van China, liet Wolff al los dat hij niet te veel kan zeggen over Verstappen, omdat hij dan mogelijk zijn "strategie vergooid". Wat zijn strategie precies is, moet nog blijken, maar volgens Albers is onrust stoken en blijven pushen bij Verstappen er in ieder geval een onderdeel van. "Hij [Wolff, red.] hoopt natuurlijk dat de hele boel [de onrust binnen Red Bull, red.] weer wordt aangeslingerd, civiel in de UK, en dat daar toch weer heel veel rommel uitkomt", zo zegt de voormalig F1-coureur in de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Volgens Albers is Wolff druk bezig met de onrust voeden en grijpt hij iedere kans aan om Verstappen te verleiden.

Wolff hanteert "super goede strategie"

"Elk moment dat hij kan aanwakkeren blijft hij gewoon doen natuurlijk en die verhouding tussen die twee [Wolff en Horner, red.] is natuurlijk ook geen liefdesrelatie. Die houden niet echt van elkaar. Als je erover nadenkt, dan is het ook gewoon een super goede strategie van Toto, want hij blijft continue die druk erop houden om te proberen om die onrust te stoken in dat team en te kijken hoe ver hij kan gaan", aldus Albers. De analist, ook regelmatig te zien tijdens de F1-uitzendingen van Viaplay, kan de werkwijze van Wolff om Verstappen te verleiden wel snappen. "Die Toto, die pakt het gewoon slim aan. Hij houdt de druk er vol op bij Red Bull. Hij blijft gewoon proberen die onrust te creëren."

