Max Verstappen is "de snelste coureur" van de Formule 1, zo valt op te maken uit de woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker zegt hiermee indirect dat 'zijn' Lewis Hamilton niet langer de snelste coureur op de grid is. En volgens Wolff heeft Verstappen óók nog eens de snelste auto, waardoor hij onverslaanbaar is.

De twintig beste coureurs ter wereld staan steevast op de grid in de Formule 1 en jarenlang was het 'zijn' Hamilton die geprezen werd als zijnde de snelste coureur van die groep, en dus van de wereld. Hamilton reeg de zeges en kampioenschappen aaneen en was bijna onverslaanbaar in zijn Mercedes. De Duitse renstal had in haar gloriejaren zowel de snelste coureur ter wereld als de snelste Formule 1-auto ter wereld. Van dat tijdperk is inmiddels niets meer over. Niet alleen heeft Mercedes al enige tijd niet meer de snelste auto, ook wordt Hamilton inmiddels door Wolff niet meer gezien als de snelste coureur. Dat is volgens hem Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Horner reageert in China op Pérez: "Maakt zich niet druk om wat Verstappen doet"Lees meer

Wolff: Verstappen snelste coureur in snelste auto

Volgens Wolff heeft Red Bull een gouden combinatie in handen: de snelste auto én de snelste coureur. En dat maakt Verstappen onverslaanbaar. Waar Sergio Pérez, eveneens in de snelste auto maar niet de snelste coureur, nog wel eens geklopt wordt door de concurrentie, overkomt Verstappen dit zelden in de laatste seizoenen. Wolff schat Verstappen momenteel dan ook hoger in dan zijn eigen Hamilton, die overigens na dit seizoen richting Ferrari vertrekt. "Als je er heel rationeel naar kijkt, dan zien we dat de snelste auto in de handen is van de snelste coureur", zo liet de Mercedes-teambaas optekenen in de media in China.

LEES MEER: Hamilton onthult na Sprint in China: 'Dít is waarom ik niet vocht met Verstappen'

Wolff probeert Verstappen niet te overtuigen

En dat zegt Wolff naar eigen zeggen niet om de Nederlander richting zijn team te krijgen. Het is inmiddels publiek geheim dat Mercedes Verstappen maar wat graag aan zich wil binden. Maar 'overtuigen', dat werkt bij Verstappen toch niet, zo weet Wolff. "Het gaat er niet om om hem te overtuigen. Niemand kent de wereld van autosport beter dan hij", aldus Wolff. Of de uitspraken van de teambaas in goede aarde vallen bij Hamilton, valt te betwijfelen.

Gerelateerd