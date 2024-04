Lewis Hamilton waande zich weer heel even in zijn gloriejaren toen hij tijdens de F1 Sprint voor de Grand Prix van China plots enige tijd aan de leiding reed. De Mercedes-coureur passeerde Lando Norris bij de start, maar zag even later hoe Max Verstappen in zijn spiegels opdook. Hamilton besloot zijn rivaal geen strobreed in de weg te leggen en onthult na afloop waarom.

Hamilton kende gisteren - mede dankzij de hevige regenval - een uitstekende kwalificatie op het Shanghai International Circuit in China. De Brit ging goed om met de veranderende omstandigheden en sleepte de tweede startpositie binnen, achter Norris. Verstappen kende op zijn beurt een iets mindere kwalificatie voor de Sprint en kwam niet verder dan de vierde tijd. Hierdoor stond Hamilton voor de verandering weer eens een keer voor Verstappen op de grid. Dit resulteerde er tijdens de Sprint in dat de twee elkaar op de baan tegenkwamen. Dit gebeurde op het moment dat Hamilton aan de leiding ging en er nog ongeveer een halve wedstrijd te verrijden was. Toch deed Hamilton geen poging Verstappen achter zich te houden.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton legt Verstappen geen strobreed in de weg

Hamilton wist Norris te passeren bij de start van de Sprintrace en ging vervolgens enige tijd aan de leiding. Toen Verstappen in zijn Red Bull even later zichtbaar werd in de spiegels van Hamilton, wist de zevenvoudig wereldkampioen hoe laat het was. Hamilton maakte een calculatie en besloot dat het verstandiger was om geen tijd te verliezen in een eventueel gevecht met Verstappen. De Mercedes-kopman, die na dit seizoen richting Ferrari vertrekt, wist dat hij uiteindelijk toch aan het kortste eind zou trekken als hij de strijd zou aangaan. Hamilton deed daarom niet eens zijn best om het de Red Bull moeilijk te maken. Hij zette in feite de deur open en focuste zich volledig op het binnenhalen van de tweede plaats, iets dat voor Mercedes ook al een prestatie op zich was.

LEES MEER: Verstappen zegeviert in Sprint: "Hectisch begin, moeilijk om Sainz achter mij te houden"

Technisch malheur bij interview Verstappen na Sprint: "Van kwaad tot erger"Lees meer

Hamilton wilde geen tijd verliezen aan Verstappen

Na afloop van de Sprintrace in China gaf Hamilton bij de media tekst en uitleg over zijn keuze om het Verstappen niet al te moeilijk te maken in de strijd om de leiding. "Ik weet dat we [Mercedes, red.] ongelooflijk hard moeten werken om zo'n positie te krijgen. Ik heb niet eens gevochten met Max, omdat hij een serieus, heel serieus tempovoordeel had. Ik wist dat hij me daarmee ging pakken. Ik wilde er daarom echt voor zorgen dat ik geen tijd zou verliezen richting de auto's daarachter, zodat ik de tweede plaats kon behouden", aldus Hamilton.

Gerelateerd