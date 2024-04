Verstappen zegeviert in Sprint: "Hectisch begin, moeilijk om Sainz achter mij te houden"

Max Verstappen begon de Sprintrace in Shanghai vanaf de vierde positie, maar wist dit uiteindelijk om te zetten in een overwinning. Na afloop sprak de Nederlander van een hectische openingsfase en gaf hij aan dat hij even moeite had om Carlos Sainz achter zich te houden. Daarna verliep het echter geheel volgens plan en kon hij naar de zege rijden.

Omdat Verstappen er gisteren niet helemaal bijzat tijdens de sprintkwalificatie, moest hij vandaag genoegen nemen met een vierde startplek op de grid. In de beginfase leverde dit ook de nodige uitdagingen op, want Verstappen kon niet direct de aanval openen op de coureurs voor zich en moest juist in zijn spiegels kijken. Er ontstond een gevecht met Sainz, die maar wat graag aan de Red Bull voorbij wilde. "Ja, die eerste paar ronden waren vrij hectisch", zo begint Verstappen na afloop bij de gridinterviews. "Ze waren daar vooraan vrij hard aan het pushen en ik had Carlos achter mij zitten met nieuwe banden, dus het was erg moeilijk om hem in eerste instantie achter mij te houden."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen weet tij te keren in Sprintrace

Hij vervolgt: "Maar daarna werd het iets rustiger, werden wij wat sterker en was ik ook wat meer comfortabel met de balans van de auto. Toen kon ik op mijn banden letten, daar was ik wel blij mee. En natuurlijk, het is een goed resultaat en ik kijk dan ook uit naar morgen." Op de vraag wat dit resultaat zegt voor de race die morgen plaatsvindt, antwoordt Verstappen: "Ja, ik denk dat de kwalificatie belangrijk is om een goede startpositie af te dwingen. Dat zal enorm helpen in de eerste paar ronden [van de race, red.]. En morgen, ja ik weet het niet, de wind verandert ook veel iedere dag en dat maakt het vrij moeilijk om te racen."

LEES MEER: Verstappen klopt Hamilton en wint Sprintrace in China, drama voor Alonso

Batterijproblemen zijn al verholpen

Tot slot ging Verstappen nog kort in op de problemen met zijn batterij die hij had aan het begin van de Sprintrace. Volgens de Limburger is hier echter niets ernstigs aan de hand en was het ook vrij snel opgelost. "Dat was alleen de eerste twee ronden een probleem. Vanaf het moment dat we het uitgezocht hadden, was het ook allemaal weer oké."

A successful Sprint in Shanghai 🇨🇳



Max P1! 💪, HAM, Checo P3 👏, LEC, SAI, NOR, PIA, RUS, ZHO, MAG.#F1 || #ChineseGP pic.twitter.com/mu2TM5fXIq — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 20, 2024

Gerelateerd