Max Verstappen heeft de F1 Sprintrace voor de Grand Prix van China weten te winnen. De Nederlander startte als vierde, maar wist uiteindelijk op eigen kracht naar voren te komen. Lewis Hamilton leverde ook een prima prestatie en kwam als tweede over de finish. De top drie werd uiteindelijk compleet gemaakt door Sergio Pérez.

Norris mocht de Sprintrace in China vanaf pole position beginnen, maar de Brit kende geen lekkere start. Hij zag Hamilton langszij komen en probeerde mee te gaan, maar ging wijd en verloor meerdere plekken. De leiding werd zodoende overgenomen door de Mercedes, gevolgd door Alonso, die ook goed begon aan het sprintevenement in Shanghai. Verstappen begon als vierde aan de wedstrijd en wist in de beginfase één plek te winnen vanwege het wegzakken van Norris. Verstappen had ook zijn handen vol aan Sainz, die probeerde aan hem voorbij te gaan. Russell was de enige coureur die op de softs begon - de rest van het veld koos voor de medium band, maar dit wierp nauwelijks z'n vruchten af, want de Mercedes-coureur won slechts één positie.

Verstappen wint snelheid en passeert Hamilton om leiding

Verstappen begon - naarmate de race vorderde - meer snelheid te vinden en schudde al snel Sainz van zich af. Vervolgens kon hij de aanval openen op Alonso en de tweede plek overnemen. Het duurde niet lang of ook Hamilton moest eraan geloven. Hij zag de leiding overgenomen worden door de regerend wereldkampioen. Toch had Hamilton het behoorlijk goed voor elkaar. De wedstrijd winnen zat er niet in, maar de tweede positie mee naar huis nemen, was absoluut wel een reële mogelijkheid. De zevenvoudig wereldkampioen wist een comfortabel gaatje te houden richting nummer drie Alonso, die op zijn beurt zijn spiegels zag vollopen met meerdere auto's die gretig waren om naar voren te komen.

Alonso verliezer na gevecht met Sainz, Pérez profiteert

Er ontstond in de slotfase een strijd tussen Alonso, Sainz, Pérez, Leclerc en Norris. Eerstgenoemde voerde het groepje aan en dicteerde dan ook het tempo, waardoor er daarachter een soort DRS-trein ontstond. Dit maakte het voor de andere coureurs lastig om iets te doen. Precies zoals Alonso het graag wilde. De Spanjaard wist dit echter niet vol te houden tot het einde. Hij werd bijgehaald door Sainz en dit resulteerde in een heftig gevecht én een touche, waarna de Aston Martin een lekke band opliep. Pérez was de lachende derde, want hij profiteerde van het gevecht en stak beide auto's simpel voorbij.

Leclerc wint intern Ferrari-duel van Sainz, Alonso valt uit

Vervolgens ontstond er nog een gevecht tussen de beide Ferrari-coureurs, waar Leclerc uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Sainz verloor snelheid, mede door de touche met Alonso, en moest zelfs gaan opletten voor Norris in de strijd om de vijfde positie. De Sprintrace eindigde voor Alonso uiteindelijk in een enorme domper, want in de voorlaatste ronde besloot het team de handdoek in de ring te werpen.

Verstappen wint, Hamilton tweede

Verstappen kwam uiteindelijk dominant als winnaar over de finish in China. Hij werd op maar liefst twaalf seconden afstand gevolgd door nummer twee Hamilton. De top drie werd uiteindelijk compleet gemaakt door Pérez. Daarachter volgden Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Russell, Zhou en Magnussen.

