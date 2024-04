Fernando Alonso werd flink bestraft tijdens het F1-weekend van de Grand Prix van China. Aston Martin heeft petitie aangetekend, maar tegelijkertijd is er bij de stewards zelf onduidelijkheid over de reglementen die zijn opgesteld door de FIA.

Alonso reed tijdens de Sprint op het Shanghai International Circuit lange tijd op de derde positie, maar zag de Ferrari van Carlos Sainz buitenlangs hem gaan door bocht 7. De tweevoudig wereldkampioen poogde de plek terug te pakken met een divebomb in bocht 9. Ze gingen allebei wijd en Sergio Pérez zag zijn kans schoon om beide Spanjaarden in te halen. Charles Leclerc kwam als vierde aan de finish voor de beschadigde bolide van Sainz. Alonso viel uit, nadat hij een lekke band had opgelopen.

Aston Martin in protest

Alonso kreeg een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek en, belangrijker nog, drie extra strafpunten op zijn superlicentie, waardoor de teller bij hem nu op zes staat. Bij twaalf strafpunten binnen twaalf maanden krijgt een coureur een schorsing van één Grand Prix-weekend opgelegd. Aston Martin is van plan om te proberen die laatstgenoemde straf terug te draaien. Het team van Lawrence Stroll en Mike Krack heeft petitie aangetekend voor een zogeheten Right of Review. Op de vrijdag in Miami wordt er een vertegenwoordiger van Aston Martin en een vertegenwoordiger van Ferrari verwacht bij de stewards om te bespreken of er sprake is van een 'significant en relevant nieuw element dat op dat moment niet beschikbaar was'.

Uitgevallen maar wel geklasseerd

Alonso viel dus uit in de slotfase van die sprintrace, maar werd nog wel geklasseerd omdat hij genoeg ronden had gereden - meer dan 90% van de ronden van de uiteindelijke winnaar Max Verstappen. Daarom kreeg de Spanjaard een tijdstraf van tien seconden in plaats van een gridstraf, maar omdat Alonso toch in de garage stond, werd de straf als 'zinloos' ervaren. De stewards van de wedstrijdleiding hebben de verantwoordelijken van de FIA voor het opstellen van het sportief reglement aangespoord om regels over straffen in dit geval te verduidelijken. Er is nu onenigheid over wat er onder een 'uitvaller' wordt verstaan.

