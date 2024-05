Fernando Alonso werd kleurloos negentiende in de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Het werd al gauw duidelijk dat punten er niet in zaten voor de tweevoudig wereldkampioen en dus gebruikte Aston Martin de race in Imola gewoon als testdag.

De groene bolides van het team van Lawrence Stroll en Mike Krack zaten er niet goed bij op het Italiaanse circuit. Alonso kwam niet verder dan de tiende stek op de vrijdag en zette zijn AMR24 vervolgens in de muur in de laatste trainingssessie. Hij moest de race vanuit de pitstraat aanvangen, nadat Aston Martin had besloten de afstelling van de auto te veranderen in parc fermé. De Britse renstal had de meeste nieuwe onderdelen van iedereen meegenomen - onder andere de voorvleugel, de vloer, de diffuser en de achterwielophanging waren aangepakt - maar ze tastten in het duister waarom de upgrades niet werkten zoals ze hadden gehoopt.

Testdag

"In zo'n race kan je alleen maar hopen op een safety car of een rode vlag of iets dergelijks, iets dat de race op zijn kop kan zetten," begon Alonso tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "Dat gebeurde niet, dus het was saai achterin het veld en ik zat altijd in verkeer. We hebben verschillende strategieën geprobeerd en meerdere pitstops om data te verzamelen voor het team, maar als coureur kan je dan weinig." Hij merkt verder op dat Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Mercedes grotere stappen aan het zetten zijn dan Aston Martin en dat het zusterteam van Red Bull het gat aan het dichten is.

Marteling in Monaco

"Daar zijn we ons wel van bewust," vervolgde de Spanjaard. "Daniel [Ricciardo] was vierde in de sprintrace in Miami en Yuki [Tsunoda] was heel snel dit weekend, dus we hebben werk aan de winkel, want het zit allemaal zo dichtbij elkaar. Als je die extra twee à drie tienden niet vindt, zo'n verbetering moet er natuurlijk inzitten binnen een paar Grands Prix, dan zak je terug in het middenveld." Hij eist verbeteringen voor de volgende wedstrijd op de straten van Monte Carlo. "Als de auto niet goed presteert in Monaco, dan wordt het een marteling om snel te zijn op dat circuit."

