Stoffel Vandoorne stapt volgende week op het circuit van Spa-Francorchamps voor het eerst achter het stuur van de AMR24, de Formule 1-auto van Aston Martin voor dit seizoen. De Belg mag namens de renstal een bandentest voor Pirelli verrijden.

In de Formule 1 worden momenteel alle tien de teams door dezelfde bandenleverancier van rubber voorzien. Het Italiaanse Pirelli is verantwoordelijk voor de banden en dus ook de verschillende bandencompounds. Coureurs hebben regelmatig kritiek op het rubber, omdat het bijvoorbeeld niet genoeg grip heeft of te snel zou slijten. Kritiek hebben op externe factoren is Formule 1-coureurs niet vreemd, maar Pirelli organiseert eens in de zoveel tijd een bandentest om teams en rijders de kans te geven het bedrijf van feedback te voorzien. Na afloop van de Grand Prix van België van aankomend weekend is het de beurt aan Aston Martin en reservecoureur Stoffel Vandoorne.

Kennismaking met de AMR24

"Ik kijk er ontzettend naar uit om volgende week op Spa voor het eerst in de AMR24 te rijden", laat de voormalig Formule 1-coureur optekenen. "Het voelt altijd speciaal om weer achter het stuur van een Formule 1 auto te stappen, en nog specialer om dat op mijn thuiscircuit te doen. Het is een officiële test, dus we zullen met verschillende bandencompounds en verschillende constructies rijden, om Pirelli van feedback te voorzien. Met een aantal bochten op lage en hoge snelheid kan er veel nuttige data op worden gedaan, en daarnaast bestaat er altijd een grote kans op wat nattigheid", besluit Vandoorne.

