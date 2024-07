Lawrence Stroll is naar verluidt bereid Adrian Newey een megacontract van maar liefst 100 miljoen euro aan te bieden. De hoofdontwerper van Red Bull Racing zou dan de overstap maken naar het F1-team van Aston Martin.

Newey kwam na Williams en McLaren, waar hij ongelooflijk succesvol was, maar vanwege politieke spelletjes zijn draai niet kon vinden, in 2006 bij Red Bull terecht. In zijn twintig seizoenen bij de Oostenrijkse renstal was hij medeverantwoordelijk voor de wereldtitels die Sebastian Vettel en Max Verstappen op hun naam hebben geschreven. Hij zou echter te vermoeid zijn om door te gaan bij de energiedrankfabrikant, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton in 2021, maar naar verluidt heeft de situatie rondom teambaas Christian Horner ook een rol gespeeld in zijn besluit om afscheid te nemen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Zelfde kantoor en lunchen met Horner: zo ziet een dag van Newey eruit na F1-ontslag

Beste ontwerper naar Aston Martin

Geruchten deden eerst de ronde dat hij bij Ferrari zou tekenen, maar het begint er steeds meer op te lijken dat Newey zich bij Aston Martin zal voegen. Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko heeft toegegeven dat Newey aanbiedingen heeft gekregen van teams uit Engeland. Tv-persoonlijkheid Jeremy Clarkson kwam bij Viaplay op de grid van Silverstone met het exclusieve nieuwtje dat Newey naar huizen aan het kijken is in Oxfordshire, waar Clarkson zelf woont, en niet in Maranello. Ondertussen liet Fernando Alonso bij het Goodwood Festival of Speed weten dat "de beste ontwerpers naar Aston Martin komen".

OOK INTERESSANT: Andy Cowell nieuwe CEO Aston Martin, Red Bull sprak ook met voormalig Mercedes-genie

100 miljoen euro

F1-Insider meldt nu dat Lawrence Stroll, de grootaandeelhouder van Aston Martin, 100 miljoen euro zou willen neerleggen voor de diensten van Newey. De ontwerper zou zich tot het traditioneel Britse merk aangetrokken voelen vanwege de cultstatus van Aston Martin in de auto-industrie. Newey heeft daarnaast naar verluidt geen interesse om zijn thuisland in te wisselen voor Italië. De 100 miljoen euro die Stroll bereid is aan te bieden, zou voor een periode van vier jaar zijn. Aangezien Newey meteen vanaf maart 2025 zou kunnen beginnen bij een ander team, kan het hem vastleggen bij Aston Martin tot en met begin 2029.

Gerelateerd