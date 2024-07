Adrian Newey trekt na dit seizoen de deur achter zich dicht bij het team van Red Bull Racing, terwijl hij inmiddels sowieso al gestopt is met het werken aan het Formule 1-team van de organisatie? Hoe ziet een dag van de Britse topontwerper er nu dan uit rondom de Milton Keynes-formatie? Hij legt het zelf uit.

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper is onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Aston Martin, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Overigens is het ook niet helemaal uitgesloten dat hij de brui eraan geeft en met zijn familie gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.

Zelfde kantoor

Ondertussen maakt hij dit seizoen wel nog gewoon af in dienst van Red Bull, al werkt hij sinds zijn aangekondigde vertrek al niet meer aan het Formule 1-project van het team. Dit maakt het mogelijk voor Newey om eventueel in 2025 al bij een ander team aan de slag te gaan. Hoe ziet zijn dag er nu dan uit? "Ik heb in mei mijn ontslag ingediend bij het Red Bull F1-team, al heb ik nog altijd hetzelfde kantoor. Op dit moment werk ik aan een door de F1 geïnspireerde hypercar die iedereen kan kopen. De RB17 is een unieke uitdaging. Het is ontworpen voor coureurs met weinig ervaring tot aan mensen die gewend zijn aan het racecircuit. Er worden er maar vijftig van gemaakt, ik heb die van mij al besteld", vertelt hij tegenover The Times.

Lunch met Horner

Na zijn aangekondigde vertrek is het niet zo dat Newey door zijn Formule 1-collega's van Red Bull Racing volledig genegeerd wordt. Eén van de redenen voor zijn vertrek bij het team zou het gedoe rondom Christian Horner en de machtsstrijd binnen het team zijn. Ook dat lijkt Newey nu uit de lucht te klaren: "Ik eet nog altijd lunch in de kantine met Christian Horner, de teambaas van Red Bull F1. Pasta is een champignonroomsaus is mijn favoriet. Het voelt nu allemaal een stuk meer relaxed nu dat ik weg ben van de motorsport. Na de lunch werk ik aan mijn tekentafel. Ik heb altijd liever met pen en papier ontworpen dan op een computer. Het kan best laat zijn als ik thuiskom. Ik pak dan wat er nog in de koelkast ligt en ga vervolgens dineren voor de televisie", besluit hij.

