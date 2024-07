Andy Cowell nieuwe CEO Aston Martin, Red Bull sprak ook met voormalig Mercedes-genie

Andy Cowell (55) werd begin deze maand gepresenteerd als nieuwe Group Chief Executive Officer bij het Formule 1-team van Aston Martin en hiermee sloeg de Britse renstal een grote slag. Cowell, voormalig genie aan de motorenzijde van Mercedes, was namelijk enorm gewild. Christian Horner erkent dat ook Red Bull Powertrains gesprekken voerde met de Brit.

Cowell begon zijn carrière bij Cosworth en kwam via BMW Motorsport uiteindelijk in 2004 terecht bij Mercedes-Ilmor. Daar ging hij eerst aan de slag als Principal Engineer, om daarna bij Mercedes-Benz HPE als Engineering Director aan de slag te gaan. In 2013 werd hij door Mercedes aangesteld als baas van de motorenafdeling en dat heeft de Duitse renstal geen windeieren gelegd. Tussen 2014 en 2020 wist Mercedes zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap te winnen. Cowell was het brein achter deze succesvolle krachtbron. Toen de Brit vervolgens het team verliet om een pauze te nemen, werd hij plots één van de meest begeerde namen in de paddock. Vrijwel ieder team wilde Cowell maar wat graag aan zich binden, ook Red Bull, zo heeft Horner bevestigd.

Artikel gaat verder onder video

Code rood voor Verstappen en fans tijdens raceweekend in HongarijeLees meer

Cowell had Red Bull Powertrains kunnen leiden

Cowell leek de gedroomde kandidaat om het relatief nieuwe Red Bull Powetrains-project te leiden, maar toen Red Bull hoorde dat de Brit eerst even rust wilde nemen van de Formule 1, besloot het alternatieve plannen te maken. "Andy is een geweldige kerel. Hij is een erg sterke ingenieur. Hij heeft fantastisch werk geleverd bij Mercedes High Performance Powertrains, hij was daar de ruggengraat van het project. Hij besloot Mercedes te verlaten en een tijdje buiten de Formule 1 te blijven en ik denk dat elke motorfabrikant in die periode met hem heeft gesproken", zo vertelt Horner in gesprek met Crash.net.

LEES MEER: Verstappen was ook niet opzij gegaan als hij wist van straf Norris: "Zit niet in zijn DNA"

Cowell wilde time-out, keert nu terug bij Aston Martin

Horner vervolgt: "Toen hij besloot dat hij even een time-out wilde, zijn wij alternatieve plannen gaan maken [voor Red Bull Powetrains]. We zijn erg tevreden met die plannen." Dat Cowell nu - na zijn time-out - getekend heeft bij Aston Martin, maakt volgens Horner niet zo veel uit wat betreft de krachtbron. "De rol die hij op zich heeft genomen binnen Aston Martin is niet motorgerelateerd", aldus de teamchef van Red Bull.

Gerelateerd