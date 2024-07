Verstappen was ook niet opzij gegaan als hij wist van straf Norris: "Zit niet in zijn DNA"

Lando Norris kreeg een tijdstraf voor het meermaals overschrijden van de track limits in Oostenrijk, maar Max Verstappen was daar niet van op de hoogte. Als de Nederlander het wel had geweten, had hij wellicht niet zo hard verdedigd. Dr. Helmut Marko vraagt zich af of het überhaupt verschil had gemaakt voor Verstappen.

Het kan niemand ontgaan zijn dat Verstappen en Norris een akkefietje hebben gehad tijdens de race op de Red Bull Ring afgelopen zondag. Beide heren hadden de kans om de Grand Prix te winnen en dat resulteerde dan ook in een hard gevecht aan de voorkant van het veld. Norris probeerde meermaals een inhaalactie in te zetten, maar Verstappen verdedigde hard. Uiteindelijk kwamen de twee kemphanen met elkaar in aanraking en dat zorgde voor de nodige frustraties, zowel op de boordradio als na afloop van de race. Marko zegt te hebben genoten van het intense gevecht, maar denkt ook dat er dingen anders en beter hadden gekund, bijvoorbeeld in de communicatie richting Verstappen.

FIA had sneller moeten handelen volgens Marko

"Misschien had het allemaal anders kunnen aflopen", zo schrijft Marko in zijn column voor Speedweek. "Ik had bijvoorbeeld graag gezien dat de straf voor track limits voor Norris sneller zou zijn opgelegd, dan had deze escalatie [met Verstappen, red.] niet plaatsgevonden. Met alle middelen die de raceleiding ter beschikking had, had er sneller een beslissing genomen moeten worden." Red Bull had in dat geval Verstappen op de hoogte kunnen stellen van de straf van Norris en mogelijk had de Red Bull-coureur dan niet zo hard verdedigd, al betwijfelt Marko dat ten zeerste. Volgens hem zit dat gewoon "niet in het DNA" van Verstappen.

Norris laten passeren zit niet in DNA Verstappen

"Tegelijkertijd hadden we Max kunnen vertellen dat er een onderzoek liep tegen Lando en dat Norris hoogstwaarschijnlijk een straf zou krijgen. Dan had Max zijn tegenstander moeten laten gaan [en binnen vijf seconden moeten blijven, red.], maar zoiets zit niet in het DNA van Max Verstappen", aldus Marko.

