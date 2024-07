Norris doet opmerkelijke onthulling: 'Verstappen benadeelt mij ook voor Silverstone'

Lando Norris kreeg het gisteren aan de stok met Max Verstappen in de strijd voor de overwinning tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Het resulteerde uiteindelijk in een botsing, waarna Norris uitviel en nul punten scoorde. Na afloop was hij duidelijk not amused over het rijgedrag van Verstappen. De Brit is van mening dat de regerend wereldkampioen niet alleen zijn race in Oostenrijk heeft verpest, maar hem ook benadeeld heeft voor Silverstone aankomend weekend.

De laatste weken kan Norris steeds vaker mee doen voor de zege. McLaren maakt grote stappen en dat brengt hen dichter bij Red Bull. Sterker nog: soms lijkt de Britse renstal zelfs sneller te zijn dan het team uit Milton Keynes. Ook in Oostenrijk zat McLaren er weer goed bij, al had Verstappen nog wel de overhand. Tijdens de Grand Prix liep hij dan ook enkele seconden uit op zijn rivaal, maar een uiterst langzame pitstop gooide roet in het eten. Norris wist de aansluiting weer te vinden en begon te jagen op Verstappen. Het resulteerde in een ware titanenstrijd, waarbij beide heren geen centimeter toegaven. De gemoederen liepen dusdanig hoog op, dat de twee kemphanen contact maakte en schade opliepen. Bij Norris was de schade zelfs dusdanig, dat hij zich moest terugtrekken uit de race. Na afloop was hij dan ook witheet jegens Verstappen.

Verstappen heeft race "verpest" en auto "vernield"

Volgens Norris heeft Verstappen niet alleen zijn potentiële overwinning in rook laten opgaan, maar heeft hij ook zijn auto volledig aan diggelen gereden. "Hij verpestte mijn race en vernielde ook mijn auto", zo vertelde hij na afloop bij de pers. Volgens Norris heeft de Nederlander precies datgene beschadigd, waarmee McLaren de laatste weken juist stappen heeft kunnen maken. "Het waren de beste onderdelen van de auto, en die zijn nu voor de prullenbak", zo moppert de man uit Bristol. Norris is dan erg geïrriteerd vanwege het voorval met Verstappen. Niet alleen is het resultaat in Oostenrijk beïnvloedt, ook wordt de ontwikkelingsstrijd én de race op Silverstone hierdoor benadeeld, zo concludeert hij.

Verstappen beïnvloedt race Norris in Silverstone

"We hebben niet veel ruimte met de strijd waar we nu in zitten met het oog op upgrades, het budgetplafond en dat soort dingen", zo zegt Norris, die claimt dat Verstappen ook al zijn race in Silverstone - van aankomend weekend - heeft verpest. "Mijn hele auto is verwoest en dit zijn alle onderdelen die we volgende week nodig hebben. Het is niet alleen een weerslag van wat er op de baan gebeurt, het is alles wat we in Silverstone met ons mee moeten dragen en waar we door worden benadeeld. Ik had gewoon iets meer van hem verwacht."

