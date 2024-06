De Grand Prix van Oostenrijk kwam langzaam op gang, maar ontvouwde zich uiteindelijk tot een waar spektakelstuk, met Max Verstappen en Lando Norris in de hoofdrol. De twee heren dreven elkaar tot het uiterste, maar het eindigde in tranen. George Russell en Mercedes waren de grote winnaars, want zij kwamen als winnaar over de streep in Spielberg. Oscar Piastri en Carlos Sainz maakten het podium compleet.

Verstappen begon de race in Spielberg vanaf pole en kwam goed weg. Hij wist direct een gat te slaan richting Norris, die als tweede was gestart. Verstappen reed zijn concurrent direct uit de DRS en kon zodoende aan een voorsprong gaan bouwen. Minder voortvarend was de start voor Leclerc, die schade opliep aan zijn voorvleugel en daarom naar binnen moest. Hamilton had wel een goede start en vond direct de aansluiting bij teamgenoot Russell. Al vrij snel vonden ook de eerste pitstops plaats. Het waren met name de middenveld-teams die als eersten naar binnen doken voor een set nieuwe banden.

Artikel gaat verder onder video

Regen aan tijdstraffen op Red Bull Ring

Van de topteams was het Hamilton die als eerste naar binnen ging. Dit deed hij in ronde 22, zo'n twaalf ronden later dan de allereerste stoppers. Bij het terugkomen op de baan zou hij de witte lijn hebben overschreden, dus de stewards gingen er naar kijken en gaven hem uiteindelijk een vijf seconden tijdstraf. Voor diezelfde overtreding kreeg ook Albon een vijf seconden straf. Ook Alonso kreeg een tijdstraf (10 seconden) vanwege het aantikken van Zhou. Daar bleef het qua tijdstraffen niet bij, want ook Pérez werd gestrafd. Hij ontving een vijf seconden straf voor het te hard rijden in de pitstraat. Verstappen werd ook heel even onderzocht voor een mogelijke unsafe release, maar de stewards besloten niet in te grijpen.

Verstappen en Norris krijgen het aan de stok

Verstappen reed lange tijd comfortabel aan de leiding, maar dit veranderde toen hij zijn laatste pitstop maakte. De pitstop verliep langzaam, waardoor Norris plots weer in zijn spiegels verscheen. Het resulteerde in een absolute titanenstrijd tussen de twee concurrenten. Norris trok alles uit de kast om Verstappen aan te vallen. De stewards hadden hun handen vol, want de twee kemphanen lieten elkaar geen ronde met rust. Er werd over en weer flink gevochten. Uiteindelijk resulteerde het in tranen voor beide heren, maar met name voor Norris. De twee crashten met elkaar en liepen allebei een lekke band op. Verstappen werd door de stewards als schuldige aangewezen en kreeg een tien seconden tijdstraf.

Norris en Verstappen in tranen, Russell profiteert met zege

Beide heren wisten met horten en stoten de pitstraat te bereiken, maar de auto van Norris bleek te veel beschadigd te zijn en hij viel dan ook uit. Verstappen liet de softs onder zijn auto schroeven en kwam nog als nummer vijf terug op de baan. De leiding kwam door deze situatie in handen van Russell. Piastri vond zichzelf terug op plek twee en probeerde druk wel op te voeren bij de Mercedes, maar kwam net tekort. Russell won zodoende uiterst verrassend de Oostenrijkse Grand Prix. De derde plek op het podium was er voor Sainz. Verstappen finishte uiteindelijk als vijfde.

Gerelateerd