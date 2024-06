Lando Norris is even helemaal klaar met Max Verstappen nadat de twee met elkaar in aanraking kwamen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Het incident resulteerde in een uitvalbeurt voor Norris, die daardoor een potentiële overwinning in rook zag opgaan. Na afloop heeft hij dan ook weinig positieve woorden over voor Verstappen.

Waar het de voorbije dagen voornamelijk Jos Verstappen en Christian Horner waren die de headlines domineerden, zijn dat vandaag Max Verstappen en Lando Norris. Het tweetal is onderwerp van gesprek, nadat ze crashten tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Beide heren maakten een goede kans op de overwinning en dat resulteerde in de slotfase in een waar gladiatorengevecht. Uiteindelijk eindigde het gevecht voor beide coureurs in tranen, waarbij het drama voor Norris het grootst was. Hij viel uit, terwijl Verstappen nog door kon en vijfde werd. De regerend wereldkampioen werd door de stewards wel gestraft voor de crash, mar pijn deed het de Nederlander niet, gezien zijn enorme voorsprong op de nummer zes.

Norris niet tespreken over rijgedrag Verstappen

Norris had in Spielberg wederom de kans om het gat naar Verstappen in het kampioenschap te verkleinen. Het was echter zijn grootste rivaal die hier eigenhandig een stokje voor stak. En dat kon Norris absoluut niet waarderen, zo blijkt ook uit zijn woorden na afloop. Bij de pers nam de McLaren-coureur geen blad voor de mond en noemde hij Verstappen onder meer "roekeloos" en "wanhopig". Volgens de Brit was zijn rivaal behoorlijk agressief en negeerde hij de regels. Ook was het volgens Norris geluk dat ze nog niet eerder crashten, want hij is van mening dat Verstappen al drie keer eerder een ongeluk had kunnen veroorzaken.

Norris ziet "wanhopige en roekeloze" Verstappen

"Er zijn regels voor wat je niet mag doen en wat je wel mag doen. Hij deed dingen die je niet mag doen en kreeg geen straf. Ik verwacht een zware strijd tegen Max. Ik weet wat ik kan verwachten. Ik verwacht agressie en het verleggen van grenzen en dat soort dingen", zo begint Norris. “Alle drie de keren doet hij dingen die gemakkelijk een incident kunnen veroorzaken. En op een bepaalde manier gewoon een beetje roekeloos – het leek een beetje wanhopig van zijn kant. Dat hoeft niet, hij heeft genoeg gewonnen. Maar hij is een beetje wanhopig om te doen wat hij kan om mij niet te laten passeren en ik weet dat het agressief gaat worden."

