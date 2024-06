Carlos Sainz Jr. leek tijdens de Grand Prix van Oostenrijk buiten het podium te vallen, maar door het wegvallen van Max Verstappen en Lando Norris aan de kop van het veld, mocht hij toch op het ereschavot plaatsnemen. De Spanjaard van Ferrari was na afloop dan ook tevreden, want het was een moeizaam weekend.

Sainz begon de race in Spielberg vanaf de vierde positie met in de wetenschap dat zijn team eigenlijk niet snel genoeg zou zijn voor het podium. Echter, toen Verstappen en Norris het in de slotfase met elkaar aan de stok kregen, ontstond er een kans om toch het podium te bereiken. Gehavend en wel moesten Verstappen en Norris de pitstraat opzoeken, waardoor het plots George Russell was die de leiding in de wedstrijd overnam. Daarachter zaten Oscar Piastri en Sainz, die daardoor ineens ook weer meededen om het podium. Laatstgenoemde stelde uiteindelijk de derde plek veilig en dat was meer dan hij op voorhand had gedacht.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Norris in tranen in Oostenrijk, Russell gaat er met overwinning vandoorLees meer

Sainz tevreden met onverwachte P3 in Oostenrijk

Na afloop verscheen Sainz tevreden bij de gridinterviews. "Een behoorlijk veelbewogen race aan de voorkant van het veld", zo glimlacht Sainz ten overstaan van David Coulthard. "Voor ons ging het erom dat we George bijhielden. We wisten dat Mercedes wellicht een voordeel zou hebben wat betreft de racepace, maar we hebben er alles aan gedaan om hem bij te houden. Oscar kwam uiteindelijk ook heel snel dichterbij. Uiteindelijk stellen we plek drie veilig, wat ik een goed resultaat vind. Ik denk dat we daar heel blij en trots mee mogen zijn, want dit weekend was niet makkelijk voor ons", aldus de Spanjaard, die na dit seizoen vertrekt bij Ferrari.

Gerelateerd