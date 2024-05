Joaquín Verdegay, de vice-president van de Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA), heeft zijn zorgen uitgesproken over de wedstrijdleiding van de FIA. Hij sluit zich aan bij de klachten van zijn landgenoot Fernando Alonso, al heeft hij een andere kijk op de start crash van de Sprint.

Bij de start van de Sprint op het Miami International Autodrome kwam Lewis Hamilton goed weg van zijn plek, maar hij remde laat voor de eerste bocht. Alonso moest hierdoor uitwijken naar links om te voorkomen dat hij geraakt zou worden door de Mercedes. Op zijn beurt maakte hij daardoor contact met Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll die vervolgens gekatapulteerd werd tegen de McLaren van Lando Norris. Alonso vond het belachelijk dat Hamilton niet werd bestraft en speculeerde dat het kwam "omdat hij geen Spanjaard is". De tweevoudig wereldkampioen was al ontevreden met de wedstrijdleiding na het ontvangen van drie strafpunten in China, en wilde nu het gesprek aangaan met FIA-president Mohammed Ben Sulayem over mogelijke discriminatie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waarom Hamilton geen straf kreeg voor start crash ondanks beschuldigingen van Alonso en Norris

Gebrek aan controle en leiding

"Ik denk niet dat er specifiek gejaagd wordt op de Spanjaarden, maar wat er wel is, is een gebrek aan controle en leiding. Dat baart me zorgen en bedroeft me," zei Verdegay bij Radio Marca, geciteerd door SoyMotor. "Het zou de coureurs een deugd doen als een computer straffen uitdeelde in plaats van stewards, omdat ze denken dat een computer geen vooroordelen heeft. Dit geeft nu het gevoel dat we de sport aan het ruïneren zijn. Volgens mij geniet niemand van het racen momenteel. Natuurlijk zijn de klachten van Alonso gerechtvaardigd."

OOK INTERESSANT: Hamilton zag duel met Hülkenberg bijna fout aflopen: 'Dacht dat mijn race voorbij was'

Allebei geen straf

In tegenstelling tot Alonso vindt de topman van de Spaanse autosportfederatie echter niet dat Hamilton bestraft had moeten worden. "De reglementen zijn misschien lastig te interpreteren, maar je wil niet dat alles wat er maar gebeurd bestraft wordt. Ik had Alonso in China geen straf gegeven, maar datzelfde geldt voor Hamilton in Miami. De races lijken nu meer bedoeld als feestje dan een spectaculaire sport, en dat geeft het gevoel dat de Grand Prix van Miami zo georganiseerd wordt dat het zo'n 'happening' is om zakjes chips te verkopen," zo sloot Verdegay af, grappend over de hoge prijzen voor eten in Miami.

Gerelateerd