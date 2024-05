Waarom Hamilton geen straf kreeg voor start crash ondanks beschuldigingen van Alonso en Norris

Lando Norris en Lance Stroll werden uitgeschakeld en Fernando Alonso liep schade op door een crash bij de start van de F1 Sprint op de zaterdag van de Grand Prix van Miami. Lewis Hamilton werd als schuldige aangewezen door zijn collega's, maar hij werd niet bestraft.

Hamilton moest de sprintrace op het Miami International Autodrome aanvangen vanaf de twaalfde positie, nadat hij SQ3 op de vrijdag was misgelopen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam wel goed weg van zijn plek en besloot een gat in te duiken aan de binnenkant van bocht 1. Alonso moest ruimte maken voor de Mercedes om contact te vermijden, maar daardoor raakte hij juist zijn Aston Martin-ploegmaat Stroll. De Canadees werd vervolgens tegen de McLaren van Norris gekatapulteerd. Hamilton kon door en kwam na een titanenstrijd met Kevin Magnussen als achtste over de finish, maar werd geklasseerd als zestiende na een tijdstraf van 20 seconden voor het te hard rijden in de pitstraat achter de Safety Car.

Alonso en Norris wijzen naar Hamilton

Alonso wees meteen Hamilton als de schuldige aan van de start crash. "Hij kwam de bocht in als een stier," zei hij via de boardradio. De wereldkampioen van 2005 en 2006 liet na de Sprint tegenover DAZN weten dat hij geen straf voor Hamilton verwachtte. "Ik denk dat ze niets beslissen, want hij is geen Spanjaard. Maar ik denk dat hij de race voor een paar mensen heeft verpest, vooral voor Norris, die een hele snelle auto had en eruit lag door dat incident." Norris vertelde tegenover de aanwezige media dat het "overduidelijk" was wie verantwoordelijk was. "Lewis dook naar binnen en veroorzaakte de crash. Er was niets wat ik daaraan kon doen."

Verklaring stewards

Terwijl Alonso en Norris naar Hamilton wezen, waren ook de fans kritisch op social media, zeker toen bekend werd dat er geen straf werd uitgedeeld aan de man uit Stevenage. De stewards bij de wedstrijdleiding verklaarden: "Uit bewijs van de videobeelden blijkt dat er drie ongelukken plaatsvonden - eerst tussen auto's 14 en 18 [Alonso en Stroll], daarna tussen auto's 44 en 14 [Hamilton en Alonso] en als laatste tussen auto's 18 en 4 [Stroll en Norris]. Terwijl het erop lijkt dat de incidenten begonnen met auto's 14 en 18, de plotselinge en snelle aankomst [in de eerste bocht] van auto 44 heeft bijgedragen aan de verscheidene ongelukken. Echter, we waren er niet toe in staat om één of meerdere coureurs volledig of grotendeels als schuldige te identificeren voor de verscheidene ongelukken of voor een daarvan. Daarbij houden we er rekening mee dat dit gebeurde in de eerste bocht van de eerste ronde waar meer speelruimte wordt gegeven aan de coureurs, en daarom is er geen straf uitgedeeld."

