Lewis Hamilton kwam als achtste over de streep in de F1 Sprint op het Miami International Autodrome. De Mercedes-coureur krijgt echter geen punt. Hij is namelijk teruggezet na een forse tijdstraf.

Hamilton moest de Sprint in Florida aanvangen vanaf de twaalfde positie op de grid, nadat hij SQ3 was misgelopen. Hij kwam goed weg van zijn plek, maar kwam in de eerste bocht in het gedrang te zitten. De Brit dook aan de binnenkant van Fernando Alonso die op zijn beurt ruimte moest maken en daardoor Aston Martin-ploegmaat Lance Stroll raakte. Laatstgenoemde spinde Lando Norris weer in de rondte en beiden vielen uit. Na de Safety Car-periode zette Hamilton de jacht in op Kevin Magnussen.

Ronde na ronde verdedigde de Haas-coureur zijn achtste positie, waardoor Hamilton steeds maar niet voorbij Magnussen kwam. Yuki Tsunoda profiteerde in de slotfase en haalde beiden in. Hamilton wist in de laatste ronde de kleurrijke VCARB uit te remmen en kwam dan toch als achtste aan de finish. Hij dacht dat zeer gewilde puntje binnengesleept te hebben, maar kreeg vervolgens een straf van de stewards.

Hamilton bleek namelijk te hard te hebben gereden in de pitstraat (10.7 km/h boven de snelheidslimiet van 80 km/h) tijdens de Safety Car-periode en dat is een overtreding van artikel 34.7 van het sportief reglement. Hij heeft daarvoor een drive-through penalty gekregen, maar omdat de straf is uitgedeeld na de finish is dit omgezet in een tijdstraf van 20 seconden. Hierdoor is de man uit Stevenage niet als achtste, maar als zestiende geklasseerd. Tsunoda heeft zijn puntje teruggekregen.

