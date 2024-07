Adrian Newey kondigde eerder dit jaar aan Red Bull Racing te verlaten. Het is officieel nog niet bekend of hij naar een ander Formule 1-team verhuist, en welk team dat dan is, of dat hij met pensioen gaat. Fernando Alonso heeft echter een sterke hint gegeven over de toekomst van de ontwerper.

Newey kwam na Williams en McLaren, waar hij qua prestaties zeer succesvolle periodes meemaakte, maar qua politieke spelletjes zijn draai niet kon vinden, in 2006 bij Red Bull terecht. In zijn twintig seizoenen bij de energiedrankfabrikant was hij medeverantwoordelijk voor de wereldkampioenschappen die Sebastian Vettel en Max Verstappen op hun naam hebben geschreven. Hij zou echter te vermoeid zijn om door te gaan bij de Oostenrijkse renstal, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton in 2021, maar naar verluidt heeft de situatie rondom teambaas Christian Horner ook een rol gespeeld in zijn besluit om te vertrekken.

Aantrekkelijk voor beste engineers en ontwerpers

Geruchten deden eerst de ronde dat hij bij Ferrari zou tekenen, maar het begint er steeds meer op te lijken dat Newey zich bij Aston Martin zal voegen. Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko heeft toegegeven dat Newey aanbiedingen heeft gekregen van teams uit Engeland. De bekende presentator Jeremy Clarkson kwam bij Viaplay met het exclusieve nieuwtje dat Newey naar huizen aan het kijken is in Oxfordshire, waar Clarkson zelf woont, en niet in Maranello.

Nu is Alonso ook met een hint gekomen over de toekomst van Newey. "We gaan momenteel de goede kant op," vertelde de tweevoudig wereldkampioen over Aston Martin tijdens de Goodwood Festival of Speed. "Ik denk [dat het team sterk is] na dit begin van het jaar en zeker voor de toekomst, als je kijkt naar volgend seizoen en ook 2026. Er zullen veranderingen komen in de technische reglementen. Doordat het team steeds sterker wordt, zijn we aantrekkelijk voor de beste engineers. De beste ontwerpers komen ook naar Aston Martin. We hebben [met onze nieuwe fabriek] in Silverstone de beste faciliteiten in de Formule 1. Volgens mij ziet de toekomst er rooskleurig uit en ik kijk er ontzettend erg naar uit. Ik ben er klaar voor om daar verder achter het stuur van te genieten."

