De FIA meldt dat Fernando Alonso noodgedwongen vanuit de pitstraat moet gaan starten voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Spanjaard kwalificeerde zichzelf op de negentiende plek, maar zal de race, die om 15:00 uur zal starten, vanuit de pitstraat aanvangen.

Het weekend in Imola is tot op heden nog niet het weekend van Alonso gebleken. De tweevoudig wereldkampioen had duidelijk moeite met de AMR24 waar in Italië geen gang in lijkt te zitten. Teamgenoot Lance Stroll wist namelijk slechts de dertiende tijd te rijden. Voor Alonso was de derde vrije training al een ramp, want hij eindigde in de bandenstapels. Het team kon de auto nog oplappen voor de kwalificatie, maar meer dan een P19, zat er niet in.

Pitlane-start

Het team van Aston Martin heeft toen de auto al in 'parc fermé' zat op zaterdag, maar ook op zondag, wijzigingen aangebracht aan de ophanging van de wagen van Alonso. Daardoor mag de Spanjaard niet meer starten op de startgrid, maar zal dat dus moeten gebeuren vanuit de pitstraat, zo stelt artikel 40.9 van het sportreglement. Wel opent het deuren voor het team, want door de start vanuit de pitstraat, kan de renstal nog het één en ander wijzigen aan de afstelling.

