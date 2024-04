Het team van Aston Martin heeft een petitie aangetekend voor een Right of Review naar aanleiding van het contact tussen Fernando Alonso en Carlos Sainz tijdens de sprintrace van de Grand Prix van China. De Spaanse routinier kreeg maar liefst drie strafpunten op zijn superlicentie én tien seconden tijdstraf aan zijn broek.

Alonso en Sainz moesten zich na de sprintrace in China melden bij de wedstrijdleiding van de FIA, vanwege het incident in bocht 7. Eén of beide coureurs hadden mogelijk Appendix L, Chapter IV, artikel 2d van de International Sporting Code overschreden, waarin staat dat het veroorzaken van een ongeluk, het herhaaldelijk maken van serieuze fouten of wanneer het erop lijkt dat een coureur geen controle heeft over de auto, door de stewards kan worden onderzocht met mogelijke straffen of zelfs een diskwalificatie tot gevolg.

Artikel gaat verder onder video

Bezwaar Aston Martin

Uiteindelijk bleek dat men de oudste Spanjaard van het tweetal als schuldige zag en de wedstrijdleiding trakteerde Alonso op tien seconden tijdstraf én drie strafpunten op zijn superlicentie. Tijdens de sprintrace was hij al uitgevallen met een lekke band, waardoor de tijdstraf niet meer uitmaakte. Wél is Aston Martin van plan om nog een stokje te steken voor de strafpunten op zijn superlicentie. Het team heeft petitie aangetekend voor een Right of Review. Op vrijdag in Miami wordt er een afgevaardigde van Aston Martin en een afgevaardigde van Ferrari verwacht in het kamertje van de wedstrijdleiding. Daar wordt er besproken of sprake is van een 'significant en relevant nieuw element dat op dat moment niet beschikbaar was'.

Het team van Aston Martin heeft een petitie aangetekend voor een Right of Review naar aanleiding van het contact tussen Fernando Alonso en Carlos Sainz tijdens de sprintrace van de Grand Prix van China. De Spaanse routinier kreeg maar liefst drie strafpunten op zijn superlicentie… pic.twitter.com/e9r20kF4mo — GPFans NL (@GPFansNL) April 30, 2024

Gerelateerd