Fernando Alonso kijkt, in tegenstelling tot de fans op het Miami International Autodrome, niet uit naar de F1 Sprint die zo dadelijk van start gaat. De Aston Martin-coureur is van mening dat hij hoe dan ook toch weer bestraft gaat worden.

Alonso doelt hierbij op een incident dat plaatsvond in de Sprint op het Shanghai International Circuit op de zaterdag voor de Grand Prix van China. Hij streed toen met landgenoot Carlos Sainz om een podiumplek, maar viel uit met een lekke band nadat hij de Ferrari had geraakt. Alonso kreeg drie strafpunten op zijn superlicentie erbij. Aston Martin tekende protest aan om deze straf teniet te doen, maar naar verluidt is dit afgewezen door de stewards, al is dit nog niet officieel bekendgemaakt. De tweevoudig wereldkampioen is kritisch dat hij nu niet meer op de baan zou kunnen vechten.

Grip onvoorspelbaar

"Het is lastig om te kunnen lezen hoe de grip was op de baan," begon Alonso tegenover Sky Sports F1 na afloop van de sprintkwalificatie van gisteren. Hij werd achtste achter teamgenoot Lance Stroll. "Het wisselen van de mediums [in SQ2] naar de zachte compound [in SQ3] maakte het niet makkelijker, maar goed, uiteindelijk was het hetzelfde voor iedereen. Beide auto's zijn in SQ3 terechtgekomen en dat was ons doel ook. We gaan zien hoe het morgen loopt."

Klare taal van Alonso

Gevraagd naar of hij weet hoe het zit met de racepace van de Aston Martin, antwoordde de Spanjaard: "Niet echt, we hebben geen long run gedaan in de vrije training. De sprintrace betekent dan ook niks, zeker aangezien je niet mag vechten of iets dergelijks. We krijgen penalty's voor wat we ook doen, dus het is een dag voor spek en bonen, en ik ben er niet in geïnteresseerd."

