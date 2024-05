Het team van Mercedes kan opgelucht ademhalen na de uitspraak van de FIA over het incident tijdens de sprintkwalificatie. Zo werd er aan de auto van Lewis Hamilton gewerkt, zonder dat daarbij de verplichte helmen werden gedragen door de monteurs, maar dat ziet het orgaan door de vingers.

Het incident kon ervoor zorgen Mercedes een tot nu toe dramatisch weekend nog verder zag afdalen. Zo wisten George Russell en Lewis Hamilton niet uit Q2 te komen, daar waar klantenteams McLaren en Aston Martin wel in de top tien terug te vinden zijn. Het tekent de problemen van de brigade uit Brackley, waarvan de oplossing nog niet in zicht lijkt.

Meerdere teams gingen in de fout

Tijdens de sprintkwalificatie kwam Hamilton binnen en er werd aan de auto gewerkt, zonder dat daarbij de verplichte helmen werden gedragen. De FIA liet direct weten dat het incident na de sessie werd bekeken en is tot de conclusie gekomen dat er geen straf wordt uitgedeeld. De reden hiervoor is dat er meerdere teams zich aan hetzelfde schuldig maakten en dus zouden al die teams een straf moeten krijgen. Dat wordt echter als buitenproportioneel geacht door de FIA en dus laat de autobond het hierbij. Wel benadrukken de stewards dat de FIA moet kijken naar een mogelijke verandering in het reglement voor dit soort incidenten.

