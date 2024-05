Het Formule 1-circus is dit weekend afgereisd naar Miami en dat betekent een heleboel glitter en glamour in de Amerikaanse badplaats. Veel bekende sterren zijn dit weekend dan ook in Florida terug te vinden om het Formule 1-feestje bij te wonen. Toch is het een heel exclusief feestje, want op social media circuleren foto's van prijzen waar een paard de hik van krijgt.

De derde editie van de Grand Prix van Miami wordt dit weekend verreden. Het Formule 1-spektakel in Florida moet het equivalent zijn van Monaco, maar dan in de Verenigde Staten. Ook racet de Formule 1 in Texas op het Circuit of The Americas en dat is voor de reguliere fans iets toegankelijker. De derde race in het land wordt georganiseerd in Las Vegas en ook dat evenement moest vorig jaar met een goed gevulde portemonnee worden bezocht.

Exorbitante prijzen

Afgelopen jaar maakten diverse fans foto's van de prijzenlijsten die er hingen rondom het Hard Rock Stadium en dat is dit jaar niet anders. Een 'F1-schotel' met daarin onder anderen een geheime saus kost 290 dollar. Een gestoomd broodje met Koreaanse barbecue shiitake daarop is een 'goedkoop' alternatief voor 120 dollar. Ook kan er voor slechts 400 dollar kaviaar worden toegevoegd aan elk keuze van het menu.

Miami GP food prices will have you never complain about a $15 cheeseburger again pic.twitter.com/lMITGZ930W — BrakeHard (@BrakeHardBlog) May 3, 2024

