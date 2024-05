Volgens algemeen directeur van Circuit Zandvoort, maar inmiddels ook mede-eigenaar, Robert van Overdijk staan alle seinen op groen voor een contractverlening van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat voorlopig tot en 2025 op de kalender en Van Overdijk hint bij Viaplay op een verlenging, maar weet nog niet in welke vorm dat zal zijn.

De Formule 1 is populairder dan ooit en daardoor zijn er een heleboel organisatoren die een Grand Prix naar hun land willen halen. Nederland staat sinds 2021 weer op de kalender, maar de deal loopt tot en met 2025. Het circuit was voordat de Formule 1 weer terugkeerde aangepast op een aantal plekken. Ook dit jaar zijn er weer veranderingen doorgevoerd, op advies van de FOM. Zo is er een extra pitgebouw bijgekomen, ook zijn er zes extra pitboxen opgeleverd. Daarmee is het circuit toekomstbestendig, maar is het nog altijd afhankelijk van de FOM voor een contractverlenging.

Mooie ingrediënten

Van Overdijk, die afgelopen week in het nieuws kwam omdat hij diverse aanbieden uit de voetbalwereld heeft afgeslagen, is inmiddels mede-eigenaar van het circuit en legt uit: "Ik denk dat we drie schitterende edities achter de rug hebben. We hebben er nog twee te gaan, dat sowieso en we zijn 'Promotor of The Year' geworden. Volgens mij zijn dat allemaal mooie ingrediënten om er nog een paar jaar aan vast te plakken."

'FOM en Dutch GP beetje verliefd op elkaar'

De FOM is dus tevreden over de Dutch Grand Prix, maar dat is zeker geen garantie voor een verlenging. "Alleen wij gaan daar niet over. De FOM gaat daarover. Ik denk dat we hele positieve gesprekken voeren en in welke vorm, daar wordt veel over gespeculeerd." Toch zijn er meerdere gegadigden die een plekje op de kalender willen en dus wordt er in gesprek met de FOM over allerlei opties nagedacht. "Wordt het een jaarlijkse race? Wordt dat in roulatievorm? Daar zullen de komende maanden nog de gesprekken over gevoerd worden. Maar dat de FOM en de Dutch Grand Prix een beetje verliefde op het elkaar zijn, dat is wel een feit", aldus Van Overdijk.

