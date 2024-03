Hoewel er aan de baan niets wordt gewijzigd, wordt er momenteel toch flink wat verbouwd rondom Circuit Zandvoort. Vanaf dit seizoen is er een extra pitcomplex bijgekomen en Robert van Overdijk bevestigt dat dit op aandringen van de FOM, maar ook de FIA is gebeurd.

De Grand Prix van Nederland is sinds 2021 weer een feit. In aanloop naar de eerste editie werd het circuit flink onder handen genomen. Zo is de Hugenholtzbocht is een smaakmaker geworden door de 'banking' en de Luyendykbocht lijkt op wat we in de Verenigde Staten zien met de ovals. Het circuit heeft echter wel te maken met wat krapte, waardoor de organisatie creatief om moet gaan met de ruimte. De wens van de FIA was om extra pitboxen te creëren en dat heeft niet alleen met een potentieel extra team te maken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Stoddart prijst mentale kwaliteit Verstappen: "Zo weet hij altijd die extra tienden te vinden"

'Jullie pitstraat is te krap'

Bij ZFM Zandvoort legt Van Overdijk uit dat de FOM en de FIA aan de bel hebben getrokken na de eerste editie in 2021. "'Dat [verbouwing] was nodig. Als je teruggaat naar onze allereerst race in 2021, toen reed Carlos Sainz in de pitstraat over die wheelgun heen en toen was het ineens 'jullie pitstraat is te krap'", opent van Overdijk. "Niet zozeer qua breedte, maar vooral qua lengte en dan moet je denken aan de stopafstand tussen de auto's. Toen hebben de FIA en FOM gezegd: 'Als jullie na drie jaar door willen, dan moet je jullie wel iets aan die pitstraat doen en bereidt je dan ook direct voor op een elfde team."

OOK INTERESSANT: 'Audi wil Hülkenberg en Sainz aan zich binden voor 2025'

'In Monaco mag alles'

De pitboxen staan dicht op elkaar en dat zorgt ervoor dat teams die twee auto's tegelijkertijd naar binnen willen halen (double stacken) voorheen niet mogelijk was. Dat moet vanaf de 2024-editie echter wel tot de mogelijkheden behoren. "Dit levert wel gewoon heel veel meer mogelijkheden op." Wel wijst Van Overdijk naar de dubbele maatstaf binnen de koningsklasse. "Uiteindelijk heeft de FIA gewoon eisen wat de minimale stopafstand tussen de teams is en daar voldoen we nu ruimschoots aan. In Monaco heb je nog kortere pitstopafstanden, maar in Monaco mag alles en wij moeten ons aan een paar dingen aanpassen. We voldoen nu gewoon weer aan de normen van de FIA."

Gerelateerd