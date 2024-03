Het gaat er alleszins op lijken dat Valtteri Bottas en Zhou Guanyu aan het knokken zijn voor hun Formule 1-carrières. LastWordonSports weet namelijk te melden dat Audi van plan is om het duo niet mee te nemen als het team daadwerkelijk op de grid staat.

Het nog op te richten team van Audi is achter de schermen hard aan het werk om het Formule 1-project te laten slagen. Vanaf 2026 zal het team officieel getransformeerd zijn van Sauber naar Audi en dus deelnemen aan de koningsklasse. Onder leiding van voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl wordt er daarnaast druk gezocht naar geschikte coureurs. Zhou en Bottas rijden momenteel wat kleurloos rond, al is de C44 ook geen topwagen. Daarnaast heeft het team nog altijd moeite met de pitstops, want tijdens de afgelopen drie races was er elke keer wel iets aan de hand.

Zhou en Bottas niet de voorkeur

Het in Hinwil gevestigde team is momenteel vooral bezig met de overbruggingsperiode naar 2026 toe, wanneer Audi daadwerkelijk instapt. Hoewel Bottas en Zhou momenteel niet meer van de C44 kunnen maken, zou de voorkeur van Seidl liggen op een ander duo vanaf 2025. Nico Hülkenberg is één van de doelwitten, naast Carlos Sainz. Laatstgenoemde heeft zichzelf in wederom de kijker gereden, ditmaal door de overwinning in Melbourne.

Sainz in belangstelling van meerdere teams

Met het aantrekken van Hülkenberg kan Audi beschikken over een Duitse coureur in een Duitse wagen en die link is dan ook logisch. Sainz senior heeft nauwe banden met Audi en dat zou dan weer betrekking hebben op de Ferrari-coureur. Voor Sainz wordt het een lastige keuze. Zo kan er van Audi niet verwacht worden dat het team er direct staat en Sainz lijkt momenteel in de vorm van zijn leven te verkeren. Toch heeft Sainz meerdere opties, zo is de afgelopen week gebleken. Niet alleen noemde Christian Horner hem als mogelijke vervanger van Sergio Pérez, ook Mercedes en Aston Martin zouden potentiële nieuwe werkgevers van de Spanjaard kunnen worden. Mocht Audi erin slagen om Hülkenberg en Sainz aan zich te binden, dan wordt het duo met elkaar herenigd. Zo kwamen de mannen in 2018 samen uit voor Renault.

